Crimen de un joven en Bariloche: aseguran que las fiestas clandestinas son recurrentes en el barrio

«No es la primera fiesta clandestina que se da en el barrio. Esperemos que sea la última«, dijo Myriam Flores, referente del Barrio 270 Viviendas, en relación al asesinato de Braian Emanuel Obreque que fue agredido con un arma blanca a metros de la calle 4 al 900, el domingo por la madrugada.

La mujer explicó que, en esta oportunidad, la fiesta fue difundida por Instagram y, por la información a la que accedieron, «se cobraba una entrada de 500 pesos«. «Estamos hablando de viviendas pequeñas con dos habitaciones, un living comedor, una cocina y un baño. Ya con 10, 15 personas se llena. Este sábado, los vecinos indicaron que había más de cien pibes. Era un desborde«, comentó Flores.

De acuerdo a los primeros informes, la víctima fue atacada mientras se desarrollaba la fiesta y murió por la gravedad de sus heridas antes de poder recibir atención médica. El joven de 22 años era oriundo de Fernández Oro y hacía un tiempo que trabajaba como promotor en Bariloche. Hasta el momento no hay detenidos por el crimen.

Según Flores, también había listados en la escuela rionegrina 138 para inscribirse para la fiesta.

El barrio 270 Viviendas está ubicado al este de Bariloche, al final de la calle Monteverde, entre los barrios 120 y 121 Viviendas.

«Vivimos denuciando estas situaciones ante la policía, pero es poco lo que puede hacer. No pueden ingresar a una vivienda particular por ruidos molestos. Están limitados. Y lo cierto es que el Municipio no sale a hacer ese tipo de trabajos que deberían hacer. Faltan inspectores en la calle a la hora de inspeccionar estas fiestas clandestinas. No somos el único barrio», destacó la dirigente barrial.

Señaló que las fiestas comenzaron a realizarse durante la pandemia. «El año pasado sabemos que hubo una y ahora ésta, aunque con un trágico final», dijo y destacó que una vecina pidió asistencia para Obreque al verlo desvanecido en la puerta de su casa, junto a otros chicos que manifestaron que «había habido una pelea«.

«Hablamos con el propietario de la casa donde se hizo la fiesta y nos refirió que él le dio permiso a su hijastra para festejar su cumpleaños. Dijo que la chica habría invitado a un par de amigos y que él pensaba que, a la vez, habían invitado a otros. Pero no tenía conocimiento de la convocatoria por Instagram ni que se cobraba entrada«, relató Flores.

«Le dije -continuó- que él y su mujer eran los adultos responsables. Tendrían que haber estado controlando ese evento y no haberlos dejado solos porque se fueron a dormir. Alrededor de las cinco, se levantaron y echaron a todos. Ahí fue cuando se dio el desenlace de la pelea, aunque los vecinos reseñaron que los episodios de peleas se daban desde la una de la mañana».

Por último, la mujer pidió la intervención de las autoridades. «No queremos que esto siga pasando. No es una linda referencia para el barrio. No es primera persona que muere acá. Siempre somos noticias por algún muerto», concluyó.