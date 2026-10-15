Cuenta regresiva para la fiesta de los Productores en Añelo: Euge Quevedo y Las Pastillas en la apertura

La cantante Eugenia Quevedo en la primera de las dos noches del festejo, en Añelo (Foto: archivo. Gentileza)

Añelo homenajea sus orígenes vinculado a la producción con una celebración que comenzará este viernes. La presentación de artistas nacionales de alta convocatoria llevan a los organizadores a estimar una convocatoria superior las 20 mil personas. Todo se desarrollará en el tradicional predio municipal situado en el casco viejo, sobre la calle 24.

Soledad Pastorutti, Ke Personajes, Eugenia Quevedo y Las Pastillas del Abuelo, son parte de la grilla confirmada para los dos días, con entrada libre y gratuita.

En la previa del aniversario de la localidad que será el próximo martes 20, la 5° edición de la fiesta de los Productores entró en la cuenta regresiva. En el predio municipal que se encuentra en la calle 24, ya están montando el escenario que albergará a los artistas locales, regionales y nacionales.

Desde el municipio, encargado de la organización ya se confirmaron los horarios y el orden en que subirán al escenario los músicos y agrupaciones de danzas.

Como se celebra al origen de la actividad productiva de Añelo, se homenajeará a los crianceros, puesteros y productores que podrán exhibir a lo que se dedican. Será una manera de rescatar el origen de la población que hace ya 111 años está asentada en la zona.

Las Pastillas del Abuelo, presentes en la 5° edición de la Fiesta de los Productores en Añelo (Foto: archivo)

Viernes 16

A las 19:40 a las 20 : será la bienvenida de los conductores.

: será la bienvenida de los conductores. 20 :00 a 20:35 Danzas Clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces, Folklore municipal Infantil.

Danzas Clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces, Folklore municipal Infantil. 20:40 – 21:20 Kathy López.

Kathy López. 21:30 – 22:10 Estirpe.

Estirpe. 22:30 – 23:40 Las Pastillas del Abuelo.

Las Pastillas del Abuelo. 00:10 – 1:20 Indio Lucio Rojas.

Indio Lucio Rojas. 01:45 – 02:55 Euge Quevedo y LBC

Euge Quevedo y LBC 03:20 – 04:05 3 de Tequila.

3 de Tequila. 04:20 – 05:05 Abigail y su Conjunto.









Soledad Pastoruti en el partido de despedida de Messi. Ahora, en Añelo

Para el sábado 17

19:40 – 19:55 Bienvenida de conductores.

Bienvenida de conductores. 19:55-20:30 Talleres Municipales: Adultos Mayores y Discapacidad. Taller Folklórico Mi Tierra; Taller Municipal de Canto; Ritmo Urbano Kids; Taller Municipal de Bachata; Folklore y Malambo Añelo; Folklore Municipal Adultos

Talleres Municipales: Adultos Mayores y Discapacidad. Taller Folklórico Mi Tierra; Taller Municipal de Canto; Ritmo Urbano Kids; Taller Municipal de Bachata; Folklore y Malambo Añelo; Folklore Municipal Adultos 20:35 – 21:15: Sergio Gonal

Sergio Gonal 21:35 – 22:50 Campedrinos.

Campedrinos. 23:20 – 00:50 Soledad.

Soledad. 01:20 – 02:50 Ke Personajes.

Ke Personajes. 03:10 – 04:00 Tomás Zacarías

Tomás Zacarías 04:15 – 05:05 Los Menas.



Cómo llegar al predio

Para acceder a la 5° Edición de la Fiesta de los Productores, la organización dispuso diferentes ingresos. Y quienes vayan en vehículo: lo pueden hacer por la calle 6, Intendente Tanuz y calle 20. El acceso peatonal será por la calle 24, desde el puente.

Habrá controles policiales de acceso y piden circular con precaución y respetar el sentido indicado por el personal en el lugar.

Se informó que existe una lista de elementos que no se podrá ingresar y a quien los tenga, se los retirarán.

El listado de objetos prohibidos: