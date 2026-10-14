Bariloche recibe la gran final del Programa Emprendedores de Río Negro 2026: quiénes son los finalistas

Más de mil emprendimientos de Río Negro participaron de la 11ª edición del programa. Foto: Gentileza.

Desde una aplicación que propone nuevas formas de recorrer Bariloche hasta un emprendimiento que utiliza drones para mejorar la producción frutícola, ocho proyectos de distintas localidades de Río Negro llegarán este jueves 15 a la instancia final de un programa provincial de emprendedores. La jornada reunirá propuestas vinculadas con la tecnología, el turismo, la producción agropecuaria, la gastronomía y los productos artesanales.

Emprendedores de Río Negro 2026: más de 1.000 proyectos de toda la provincia

La final de la 11° edición del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, organizado por Banco Patagonia junto con la Fundación Nobleza Obliga, se desarrollará desde las 9 en el Puerto San Carlos de Bariloche. Allí, los participantes presentarán sus iniciativas ante un jurado interdisciplinario que elegirá a los ganadores.

La convocatoria de este año reunió a más de 1.000 emprendimientos de toda la provincia, que participaron de distintas instancias de formación y capacitación. El programa incluyó 23 cursos virtuales sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, innovación, comunicación, negociación y trabajo colaborativo, entre otros contenidos.

Después de evaluar las propuestas, la organización seleccionó a 30 emprendimientos para las semifinales presenciales. De ese grupo surgieron los ocho finalistas: cuatro del nodo Alto Valle-Viedma y otros cuatro del nodo Bariloche-Línea Sur.

Las semifinales presenciales permitieron seleccionar a los ocho proyectos que competirán en Bariloche. Foto: Gentileza.

Cuánto dinero recibirán los emprendimientos ganadores

Los tres proyectos que obtengan los primeros puestos accederán a capital semilla, es decir, fondos destinados a fortalecer y desarrollar sus actividades.

Los premios establecidos para esta edición son:

Primer puesto: $2.500.000.

$2.500.000. Segundo puesto: $1.900.000.

$1.900.000. Tercer puesto: $1.100.000.

$1.100.000. Mención especial con perspectiva de género: $600.000.

En total, el programa distribuirá 6,1 millones de pesos entre los emprendimientos distinguidos.

La evaluación estará a cargo de representantes de las entidades organizadoras, organismos provinciales, funcionarios municipales e instituciones del tercer sector.

De drones para el campo a destilados con peras: los finalistas del Alto Valle y Viedma

Entre los cuatro emprendimientos seleccionados de esta región aparecen propuestas que combinan innovación tecnológica, producción agropecuaria y saberes tradicionales.

Aereal Patagonia, de General Roca, desarrolla servicios de aplicación de fitosanitarios y siembra mediante drones, tanto para cultivos intensivos como extensivos. Su propuesta busca reducir costos y tiempos de trabajo, además de mejorar la eficiencia de las tareas agrícolas. También ofrece capacitación para pilotos especializados en fruticultura, comercialización de equipos y servicios de mantenimiento.

Desde Allen participa Alto Valle Co, una iniciativa dedicada a la elaboración de destilados artesanales premium. Su producto se distingue por incorporar una pera que crece dentro de la propia botella, una presentación que recupera la identidad frutícola regional y combina producción local con una propuesta gastronómica.

Finalistas Alto Valle-Viedma: Proyectos de General Roca, Allen, Cipolletti y Viedma competirán por los premios. Foto: Gentileza.

María Gonzalez Insumos Agropecuarios, de Viedma, ofrece una alternativa de suplementación nutricional líquida para bovinos y ovinos. La iniciativa surgió como respuesta a las dificultades que enfrentan productores ganaderos ante la escasez de lluvias y la baja calidad del forraje. El emprendimiento busca ampliar su distribución en la Patagonia.

La cuarta finalista es Sauce Patagonia, de Cipolletti, que comercializa matras para la práctica del polo, confeccionadas con lana natural por artesanas de localidades y parajes de la meseta patagónica. Las piezas se terminan en un taller del Alto Valle y combinan técnicas textiles tradicionales con diseños personalizados.

Turismo, gastronomía y educación: los cuatro proyectos de la cordillera

El nodo Bariloche-Línea Sur estará representado por iniciativas vinculadas con los servicios, la tecnología y la producción de alimentos.

EnvasAR, de Bariloche, desarrolla soluciones modulares para emprendimientos alimenticios que necesitan construir o ampliar sus espacios de producción. Su propuesta apunta a que pequeños productores puedan incorporar infraestructura en menos de un mes, de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

Finalistas Bariloche-Línea Sur: Los cuatro emprendimientos de la región cordillerana que llegaron a la final del programa. Foto: Gentileza.

También de Bariloche es Flowtur, una aplicación de turismo responsable que busca distribuir las visitas hacia lugares menos concurridos de la ciudad. La plataforma propone que los usuarios acumulen puntos al recorrer distintos espacios y los canjeen por beneficios en comercios locales. El proyecto se encuentra actualmente en etapa piloto.

La tercera representante de la ciudad es Klübi, una propuesta de aprendizaje de inglés para adultos basada en clubes temáticos. A través de encuentros virtuales sobre libros, series, viajes o trabajo, busca generar espacios de conversación alejados de los métodos tradicionales. También organiza encuentros presenciales en Bariloche.

Desde El Bolsón llegará Mary Pepper, un emprendimiento que elabora salsas picantes artesanales a partir de ajíes y frutas finas. Sus productos combinan dulzor, acidez y picor, con el objetivo de ofrecer alternativas gastronómicas que incorporen materias primas regionales.

Una convocatoria que reunió a más de mil emprendimientos

La edición 2026 del programa puso el foco en la formación de quienes desarrollan actividades productivas y comerciales en Río Negro.

Además de la competencia por los premios, los participantes tuvieron acceso a herramientas de capacitación destinadas a mejorar la gestión de sus negocios, incorporar tecnologías y fortalecer sus estrategias comerciales.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, además de municipios, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil.

Este jueves, los ocho equipos finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y explicar cómo planean utilizar los fondos para continuar creciendo. Al término de la evaluación se conocerán los tres ganadores y el emprendimiento que recibirá la distinción especial por su perspectiva de género.