Cuidados a tener en cuenta con perros considerados peligrosos

A medida que se acercan los días cálidos en Roca, los vecinos sacan con más frecuencia a pasear a sus mascotas, sin embargo se observan perros de gran tamaño sin bozal, lo cual genera preocupación en las familias que comparten estos espacios verdes.

El veterinario Fanco Fantini que hace 16 años trabaja con estos animales, sostuvo que los perros no son animales para cualquier tipo de persona y que los dueños deben tener “carácter” para educarlos.

“Todo va todo en la crianza, no se trata de pegarles ni nada por el estilo, sino que tener la firmeza para darle una orden al perro y que la respete”, señaló.

El especialista indicó que muchas personas no tienen ese carácter para darle una buena crianza al animal.

“He visto en la veterinaria, que la misma persona le tiene miedo a su perro, no podés tener un perro si vos le tenés miedo y lo digo en cualquier raza en general, no solamente en la razas consideradas potencialmente peligrosas”, remarcó.

La ley provincial Nº 4043 en su artículo 2º establece que son perros potencialmente peligrosos aquéllos, cualquiera que sea su raza, que hubieran atacado a personas; que muestren un comportamiento agresivo; que hayan sido adiestrados para el ataque o defensa y los que pertenezcan a las razas rottweiler, doberman, dogo argentino y pitbull terrier.

Además detalla que “quedan excluidos los perros pertenecientes a las fuerzas armadas, de seguridad y policiales”.

Por otro lado en Roca está en vigencia la ordenanza Nº 4983/22 sobre “Cuidados responsables de animales no humanos” donde se destaca que no existe una raza determinada como violenta, si no se mide la potencialidad de ocasionar daños graves, “por ello puede ser considerado un concepto erróneo”.

La normativa municipal detalla que los cuidadores o paseadores deben cumplir no sólo para su tenencia responsable lo establecido, sino también para la realización de un paseo controlado. “Se debe contar con correa, collar y pretal. En caso de perros de gran porte o con antecedentes de agresividad, se deberá usar bozal”, señala.

Sin embargo en los espacios verdes se ve como perros de gran tamaño andan sin este elemento de seguridad.

El veterinario Fantini dijo que muchos perros no están acostumbrados porque desde pequeños no incorporaron el bozal.

“El gran problema es que no lo acostumbran de chiquito, se lo quieren poner cuando tiene un año o después de que el perro muerde. El animal se tiene que amigar, ir a pasear, lo tiene que asociar con algo lindo, no con algo feo”, explicó.

Cómo trabaja el municipio

Desde el Ejecutivo local señalaron que se han detectado diversas situaciones de animales en estado de agresividad o de maltrato. En esos casos “se procede registrando los reclamos al sistema y realizando la inspección correspondiente con la asistencia de veterinarios junto a personal de bienestar animal”. Luego de constatar estos hechos se realizan actas y según la situación se da curso legal correspondiente.

Además se trabaja en contribuir a evitar la reproducción indeseada de estos animales y “por ende mejorar la calidad de vida de los vecinos debido a que se disminuirá la presencia de canes en la vía pública con las consecuencias que esto último puede provocar (mordeduras, diseminación de excretas y orina, rotura de bolsas de residuos)”.

Mencionaron que hay una labor de concientización constante, “se trabaja desde diversos puntos mediante charlas en todos los niveles educativos, capacitaciones para proteccionistas, y también previo a las castraciones en los cuatro puntos en simultáneos se brinda esta charla más las recomendaciones de cuidados prequirúrgicos”.

Consejos importantes

El veterinario Fantini recomendó también trabajar mucho con los perros desde pequeños para que sean sociables. No aconsejó “jugar a las mordidas, como cuando se encaprichan con algo que es de ellos y vos se lo querés sacar y ellos lo muerden”. “Esas cosas no sirven porque crean un instinto de pelea, de ser territorial”, remarcó.

El especialista reiteró que una vez que el animal recibe sus vacunas se debe trabajar para que sea sociable y “cuando quiere mostrar los dientes, demostrarle con más autoridad de que eso está mal, que no tiene que gruñir, morder ni que reaccionar así”.

Para Fantini todas las razas de perros de más de 30 kilos, se las considera peligrosas porque normalmente la mordida de estos canes puede llegar a lastimar.

También señaló que es muy importante castrar al animal para que pierda ese instinto territorial y sobre todo brindarle atención.

“Toda la gente está con el perro cuando es cachorrito, pero al ser es más grande lo dejan en el patio. El problema es que el animal se vuelve loco cuando sale afuera y destroza todo”, explicó el veterinario.