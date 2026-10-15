Cuidar como profesión y como forma de vida: el reconocimiento a las mamás en su día

Hay profesiones que se eligen y hay formas de cuidar que, para muchas personas, parecen formar parte de quienes son. En una farmacia, detrás de cada mostrador, hay mucho más que conocimientos y experiencia: hay personas que escuchan, acompañan, aconsejan y están atentas a las necesidades de los demás todos los días.

En el caso de muchas farmacéuticas y auxiliares de farmacia, ese compromiso con el cuidado también forma parte de su vida familiar. Son mujeres que, además de desarrollar una profesión vinculada directamente con la salud y el bienestar de las personas, conocen de cerca el desafío, el aprendizaje y el amor que implica ser mamá.

Dos roles unidos por el cuidado

Ser mamá y trabajar en una farmacia pueden parecer experiencias diferentes, pero comparten algo esencial: la necesidad de estar atenta a los pequeños detalles.

Escuchar cuando alguien necesita ser escuchado, acompañar frente a una preocupación, brindar una recomendación, estar presente y cuidar incluso en aquellas situaciones que parecen pequeñas son acciones que atraviesan ambos roles.

En el ámbito de la farmacia, ese vínculo cotidiano se construye con cada persona que se acerca en busca de orientación. La tarea profesional se combina así con una mirada humana, cercana y empática, que muchas veces convierte una consulta en un espacio de acompañamiento.

Y para quienes además son madres, esa sensibilidad forma parte de una experiencia que se construye todos los días, tanto en el trabajo como en casa.

Celebrar a quienes hacen del cuidado una manera de vivir



En este Día de la Madre, Farmacias Global quiere reconocer especialmente a todas las mamás que forman parte de su equipo y que cada día encuentran la manera de combinar su vocación profesional con el desafío y la alegría de ser madres.

Pero también extender este reconocimiento a todas las mujeres que, desde su profesión, sus familias y sus distintos espacios cotidianos, hacen del cuidado una verdadera forma de vivir.

Porque cuidar no siempre requiere grandes gestos. Muchas veces está en escuchar, acompañar, estar presente y prestar atención a aquello que otros necesitan.

Feliz Día de la Madre a todas las mamás que forman parte de Farmacias Global y a todas las que hacen del cuidado una manera de vivir.

Farmacias Global, junto a vos.