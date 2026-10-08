Cáncer de mama: la detección temprana puede hacer la diferencia

Hay cosas que muchas veces dejamos para después. Una consulta médica, un control de rutina o un estudio que venimos postergando. Sin embargo, cuando se trata de nuestra salud, dedicar tiempo a la prevención puede marcar una diferencia.

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama el 19 de octubre, Farmacias Global invita a la comunidad a hacer una pausa y recordar la importancia de la detección temprana y de los controles de salud.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que la prevención y la detección temprana ocupan un lugar fundamental. Por eso, uno de los primeros mensajes es aprender a conocer el propio cuerpo y prestar atención a cualquier cambio que pueda aparecer.

Conocer el propio cuerpo también es cuidarse

Cada persona conoce mejor que nadie cómo es habitualmente su cuerpo. Por eso, estar atentas a cambios nuevos o persistentes puede ser una herramienta importante para consultar a tiempo.

Entre las alteraciones que requieren una consulta con un profesional de la salud se encuentran la aparición de un bulto o nódulo en la mama o la axila, cambios en la piel, modificaciones en el pezón, secreciones u otras alteraciones que no sean habituales.

Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es no esperar ni intentar realizar un autodiagnóstico, sino consultar con un profesional de salud. Pero hay otro aspecto fundamental: la ausencia de síntomas no significa que no sean necesarios los controles.

Los controles también son prevención

Las estrategias de detección temprana se indican de acuerdo con diferentes factores, entre ellos la edad y los antecedentes personales y familiares.

En Argentina, para las personas consideradas de riesgo promedio, las recomendaciones nacionales contemplan la mamografía como método de detección temprana entre los 50 y 69 años, con la frecuencia indicada por el equipo de salud.

En aquellas personas que presentan antecedentes familiares o personales que pueden aumentar el riesgo, las recomendaciones pueden ser diferentes. Por eso, es importante conversar con un profesional de salud para determinar cuáles son los controles adecuados en cada caso. La idea central es sencilla: no esperar a tener síntomas para ocuparse de la salud.

Una fecha para recordar todo el año

El Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama busca poner en agenda una problemática que no debería quedar limitada a una fecha del calendario.

Hablar de prevención, controles y detección temprana permite generar conciencia y recordar que el cuidado de la salud también implica destinar tiempo para uno mismo.

Una consulta que se posterga, un control que queda pendiente o un estudio que nunca se agenda pueden convertirse en oportunidades perdidas para cuidar la salud.

Por eso, desde Farmacias Global proponen aprovechar esta fecha como un recordatorio: conocer el propio cuerpo, prestar atención a los cambios, realizar los controles correspondientes y consultar ante cualquier duda. Porque cuidar la salud no debería quedar para después.