Cutral Co rumbo a la transformación urbana y el desarrollo integral 

La ciudad fundada por un grupo de pobladores encabezado por Víctor Ezio Zani, un 22 de octubre de 1933 se encamina a una transformación que la posicione en un lugar moderno, con infraestructura acorde a las necesidades de la población.

Hoy, Cutral Co, la ciudad que tuvo cinco nombres a lo largo de su historia, celebra 93 años de vida, entre avatares, desafíos y proyectos con que se enfrentan sus autoridades.

En el actual escenario, el intendente Ramón Rioseco, transita más de la mitad de su mandato basado en un modelo financiero equilibrado, con superávit, y sin descuidar el desarrollo social. El municipio ejecuta intervenciones estratégicas en saneamiento, drenaje pluvial, viviendas, infraestructura deportiva y una base energética para los próximos 40 años.

La transformación urbana busca llevar la fisonomía hacia una ciudad moderna. El crecimiento que se sostiene desde el municipio, busca consolidar la obra pública, con contención social, respaldo en la educación y la cultura.

“La ciudad está muy bien. No tenemos muchos frentes con problemas. Estamos en una etapa de crecimiento y de transformación de la ciudad en el buen sentido”, subrayó el jefe comunal cutralquense. Destacó el superávit fiscal que tienen las arcas municipales.

El intendente Ramón Rioseco describió los proyectos para Cutral Co (Foto: Gentileza Municipalidad de Cutral Co)

“Tratamos de ser muy equilibrados en el sentido que exista, al menos, un crecimiento lineal de todos los barrios”, aclaró. El plan de infraestructura avanza tanto por los sectores más nuevos como por los tradicionales.

En este sentido, el plan pluvioaluvional de la calle Salta, como se lo conoce empezó a abordar una solución para los días de lluvia y que verá los resultados, en esta temporada con el fenómeno de El Niño, que se presenta. Es una obra multimillonaria “que será en beneficio de toda la comunidad, no solo de los vecinos por donde ahora se ejecuta”, aclaró.

El bulevar que delimita los barrios 25 de Mayo y Pueblo Nuevo fue reacondicionado. (Foto: Gentileza)

Como parte del programa de obras públicas, Rioseco explicó que se avanza con el tendido de gas en los siete barrios semirrurales, pero se repavimentará las calles del centro que están “detonadas porque tienen 35 años de pavimento. Y eso lo haremos de forma simultánea, tanto en el centro como en los barrios”.

Las molestias que ocasiona una obra de tamaña envergadura como el pluvioaluvional que evitará el anegamiento provocado por las tormentas de las arterias en cuestión, permitirán dar una solución a “70 años de problemas”, subrayó. “La idea es que nadie se quede afuera”, aclaró.

Sorteadas las dificultades económicas, y el “superávit fiscal extraordinario de este año, es con la gente adentro, haciendo obras, creciendo y con criterio. Un superávit fiscal sin obras, no existe”, destacó.

La obra pluvioaluvional avanza sobre el casco céntrico para evitar el anegamiento en tiempos de lluvia. (Foto: Gentileza)

El vínculo con el gobierno provincial

Rioseco habló, además, sobre la relación entre el municipio que dirige y el gobierno provincial, que encabeza Rolando Figueroa. “Logramos una dinámica de compromiso mutuo de trabajar en las cosas que necesitamos resolver y cuando no alcanzan los recursos, compatibilizamos”, subrayó. De este modo, marcó la diferencia con gobiernos anteriores.

En ese listado de obras, figura la ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14, cuyos fondos aportó Provincia y la edificación la hizo el municipio.

La ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que se ejecuta en Plaza Huincul y con aportes de los tres estados (municipales y provincial) y que es usada por la población cutralquense.

La plaza del barrio 25 de Mayo está totalmente renovada. (Foto: Gentileza)

Otro de los avances fue el equipo para mejorar la potencia energética y que operará el Ente Provincial de Energía del Neuquén, Epen, para “tener mayor potencia energética y que no se corte la luz en el verano”. A la vez, permitirá incluir la energía que se genere con la ampliación del parque solar que pasará a los 30 megavatios de potencia.

“Son obras realmente muy ambiciosas, pero que hace a la mejora de la calidad de vida de la gente. Estamos siendo previsores e invertimos”, sostuvo.