De Neuquén a la pantalla grande: es actriz y participó en la serie de Netflix de Ayrton Senna

“No existen papeles pequeños, solo artistas pequeños”. Chaira Fitzi nació en Neuquén capital y su pasión por la actuación la llevó a participar de una de las series de Netflix del momento: Senna. Su experiencia fue tan enriquecedora como motivadora y no duda en destacar el rol de los extras en las producciones. Aseguró que cada paso en la industria importa y que “hay que estar atentos a todas las oportunidades”.

Chiara creció entre los paisajes del Alto Valle, en Plottier, Neuquén, donde a los ocho años comenzó a perseguir su sueño e inició con clases de actuación. “Siempre me interesó. Cuando terminé el colegio, no lo dudé y me fui a estudiar a Buenos Aires”.

La joven de 28 años estudió en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), y más tarde en el prestigioso Sportivo Teatral, donde continuó su formación.

La vida la llevó a realizar varias publicidades. “Acá en Argentina es lo que más hice. Participé de una de Eco de los Andes, Movistar, Toyota y Banco Industrial”, relató.

Trabaja en publicidades argentinas. Foto: Gentileza.

En el mundo de la actuación, estar atento a cada oportunidad es crucial y Chiara lo sabe muy bien. “Siempre estoy al tanto de los castings. Así fue como llegué a ‘Senna’”, expuso. “Buscaban actrices con mi perfil, así que mandé mi material”.

La serie del corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna, se estrenó en noviembre y retrata no solo sus éxitos en las pistas, sino también su lado más humano, sus relaciones personales y los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera.

La joven actriz aseguró que su porfolio se traspapeló en el camino a la selección de actrices y sin dudar lo envió de nuevo. “Insistente, lo mandé por segunda vez y quedé”. Chiara contó que para este papel de extra no necesitó adicionar como en otros proyectos.

Para participar de esta producción tuvo que firmar un NDA, que significa “nondisclosure agreement”. Es un contrato en el cual las partes acuerdan no dar información sobre la actividad. “En el set era todo privado, no podíamos casi sacar fotos ni nada”.

Con el contrato en mano, armó la valija y viajó a Mar del Plata. Es que la serie Senna es una coproducción entre Netflix Brasil y Portugal y se filmó en 2023 en esa localidad y Balcarce, utilizando locaciones emblemáticas como el autódromo.

Cuando Chiara mandó su material para ser parte de la serie “no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a hacer”. Así que, todo fue una sorpresa. La actriz participó como extra en varias escenas, aunque en el corte final quedó solo quedó una.

Explicó que se acordó realizar “flash forward”, una escena que lleva la narración hacia adelante en el tiempo, cuando el protagonista va creciendo. “De todo lo que grabas solo queda un minuto, por eso no terminamos apareciendo más veces”, explicó.

El vestuario para la serie Senna. Foto: Gentileza.

El día de la filmación llegó al set y la ubicaron en escena atrás del relator de la carrera. “Me dijeron -te vamos a hacer fumar puchos- y me dieron unos de utilería”, relató.

Cómo la serie está ambientada en los 70/80, los cigarrillos eran moneda corriente. “Me daban muchísimos puchos a base de manzanilla y lavanda. Íbamos al corte y me traían uno nuevo. Hicimos muchas tomas”, contó.

Otra de las características de esta producción que más lleva consigo Chiara es el vestuario. “Mis papás tenían 20 años más o menos en los 80 y de pronto me ponían esa ropa y era como estar en la época que ellos se conocieron”, expresó. Ver el resultado final la sorprendió. “Ponen toda la música que mis papás escuchaban y fue algo muy lindo”.

Screenshot de la escena en la que aparece Chiara Fitzi.

Manifestó que participar incluso de esta serie en particular fue “increíble”. “Cuando grabaron las carreras había un Camera Car, una cámara que se instala en un auto, e iba adelante de los kartings. Tuvo que hacer mil tomas hasta tener la perfecta”, narró.

Para Chiara, la experiencia fue inolvidable. “Fue una mega producción, muy distinta a lo que estamos acostumbrados en Argentina, donde muchas veces producimos con lo que tenemos, todo atado con alambre”, expresó.

La actriz neuquina mencionó que «lo que tiene de lindo el cine es la grupalidad”. Estábamos en el set y éramos todos iguales. Charlaba con uno de los actores, Gonçalo Diniz, que hace del relator, y me trataba como si nos conociéramos de toda la vida”, contó. Aseguró que ha compartido momentos inolvidables con sus compañeros y que siempre ha recibido buenos tratos.

Aunque su participación fue breve, para ella cada oportunidad es significativa. “Los extras también tenemos mucho laburo y es así que han descubierto a grandes figuras que comenzaron como extras y ahora son actores de renombre, como Luis Machín y Natalia Oreiro que la conocen hasta en Rusia”, manifestó.

“Muchas veces me preguntan cómo fue que hice para participar y yo siempre les digo que hay que animarse y hay que estar muy atento”, contó. Además, garantizó que el deber más grande de los actores y actrices es entender que “muchas veces no sos vos, sino que no sos lo que está buscando el director”.

Aseguró que las plataformas de streaming es un gran aliado para los emergentes. “Cambiaron mucho las reglas del juego, antes el mismo actor tenía tres tiras de televisión. Ahora hay muchas más producciones y está bueno aprovechar”.

Chiara sueña con actuar en cine “lo más que pueda” y producirlo. “El cine une a la gente. En la pandemia las películas fueron nuestro refugio y creo que es un valor agregado a nivel social. Me parece muy gratificante”.

Para Chiara ser del Alto Valle, donde considera que hay gran falta de industria cultural, es importante aprovechar cada oportunidad. “No importa que chiquito sea el casting o el rol, siempre hay que estar ahí, porque nunca sabes cuando van a aparecer las oportunidades”.