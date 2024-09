Desde la universidad de Río Negro critican a Milei: «El único que no adhiere es el Poder Ejecutivo», aseguró el rector

El 2 de octubre habrá una nueva marcha a favor de las universidades públicas. La decisión se tomó luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Los rectores de las instituciones, junto con los organismos que representan a los docentes, no docentes y a los estudiantes, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional, anunciaron el martes pasado, la nueva movilización para el próximo miércoles.

«Estamos en una situación dramática y crítica«, asegura Anselmo Torres el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), «la ley de financiamiento que se trató en el Parlamento apuntaba a recomponer los gastos de funcionamiento y salarios en función de la inflación. Pero, nos enteramos que el Presidente lo va a vetar y que será total».

En abril de este año hubo una masiva marcha a favor de las universidades públicas, que mostró el apoyo de distintos sectores de la sociedad a los reclamos de la comunidad educativa. «Tenemos consenso de la sociedad en apoyar las universidades públicas, ahora se le sumó el consenso del Parlamento y de la política», analiza Anselmo, «el único que no adhiere a nada de esto es el Poder Ejecutivo«.

Cómo es la situación de las universidades públicas:

El rector de la UNRN se toma su tiempo para explicar la situación. Como todo tema, es menester hacer un poco de historia para entender el presente: «el año pasado, por las elecciones, se acordó políticamente no tratar el presupuesto», comienza, «por lo tanto no hubo presupuesto el año pasado. Esto ya nos complicó porque el presupuesto que nosotros teníamos que ejecutar durante el 2024 era el mismo que estaba aprobado en el 2022 para ejecutarse en el 2023. Eso implicó arrancar el año con lo mismo que nos habían mandado en enero del año 2023, con toda la inflación que hubo. A esa situación le sumamos que, en diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno, hubo una devaluación del 120%».

Esa situación derivó en el reclamo que comenzó en enero de este año y por el que hubo grandes marchas federales. La inflación y la no actualización del presupuesto derivó en falta de insumos, sobre todo en laboratorios, problemas para alquilar edificios y mantenimiento del día a día. Anselmo Torres lo explica así: «también tuvimos la sanción del DNU que desregula no solo las tarifas, sino también los precios de todo lo que tiene que ver con bienes de consumo y al mismo tiempo desregula también el sistema de alquileres que en el caso de nuestra universidad nos impacta fuertemente. Antes nos actualizaban una vez por año y ahora es cada tres meses con un presupuesto que no nos alcanza. La verdad que nos complicaba sustantivamente la vida«.

«Arrancamos el año muy complejo», sigue Torres, «en el caso de nuestra universidad solamente podía seguir manteniéndose abierta porque nosotros éramos austeros y teníamos recursos propios. Lo que antes aplicábamos a terminar obra, ahora lo tenemos que aplicar a gasto corriente, es decir, servicios y funcionamiento».

Tras la marcha del 23 de abril, que fue federal y que tuvo mucha adhesión de la sociedad, las universidades lograron reunirse con autoridades del gobierno Nacional.

Le presentaron cinco reclamos: aumento de gasto de funcionamiento; aumento salarial, «que a esa altura tenía una pérdida respecto a la inflación del 40%», explica Torres; continuación de las becas estudiantiles porque en ese momento no se habían abierto las inscripciones para la beca Progresar ni tampoco para la beca Belgrano: continuación de la financiación de ciencia y tecnología, y como quinto y último punto, reactivar las obras públicas universitarias.

Respecto a este último punto la UNRN tiene un caso emblemático en el edificio de Bariloche. «Está en un 95% terminado, pero se paró«, explica el rector, «porque la empresa reclamaba mayores gastos, mayores costos y no se le han otorgado. Por lo tanto, se paralizó esa obra y no podemos tampoco ponerlo en marcha».

Tras esa reunión la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) fue la única beneficiada con el otorgamiento por parte del gobierno nacional de presupuesto para el gasto de funcionamiento. «El gobierno quería negociar individualmente, pero nos pusimos firmes y logramos que a todas las universidades nos den lo mismo que a la UBA. Esto fue recién en julio y nos lo están dando en cuotas».

Crisis en las Universidades Públicas, reclaman por mejores salarios:

«En los primeros 7 meses del año de la gestión de Javier Milei se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales», así surge del cálculo realizado por las analistas Mariel Fitzpatrick y Sandra Crucianelli de las partidas de 2024 y el año pasado, considerando el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del período.

En el informe también aseguran que: «Un análisis del comportamiento histórico del presupuesto en educación superior, muestra que el presupuesto asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo en términos reales el más bajo de las últimas tres décadas«.

«Los salarios ahora tienen el 50% de pérdida«, explica Torres, «solo pensar que este mes nos van a dar el 2% de aumento y la inflación fue del 4,2, profundiza el derrotero. De nada nos sirve seguir abriendo la universidad si los docentes y los no docentes están en un 80% por debajo de la línea de pobreza o en el día de mañana no se van a poder actualizar, no se van a poder formar o se van a terminar siendo de la universidad».

El rector cierra con una pregunta y una afirmación: «¿De qué nos sirve tener las puertas abiertas y después los docentes y los docentes no pueden venir? La calidad de las instituciones hace al recurso humano formado».

Cuándo será la próxima marcha por las universidades públicas:

El 2 de octubre habrá una nueva marcha universitaria para reclamar por el presupuesto a nivel federal.

Habrá distintos puntos de concentración a lo largo del país. Las comunidades de la Universidad del Comahue y de Río Negro se adherirán a las medidas de fuerza.

El jueves 26 y viernes 27 docentes de la UNCo realizarán un paro. Además marcharán el miércoles 2/10. Concentrarán a las 18 en el Monumento a San Martín.