«Desesperados»: el desgarrador testimonio de la hija de Raúl Moyano, el docente de la Patagonia desaparecido en Tucumán

El desgarrador testimonio de la hija de Raúl Moyano, el docente de la Patagonia desaparecido en Tucumán

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, docente jubilado de la Patagonia, mantiene en vilo a su familia. El hombre, de 59 años, había viajado a Tucumán para visitar a su hermano y lleva ocho días desaparecido; pese al fuerte operativo desplegado, aún no hay novedades sobre su paradero.

Su hija, Suyay Moyano, rompió el silencio y, en medio de una profunda angustia, detalló cómo continúan las tareas para localizarlo.

Habló la hija de Raúl Moyano, el docente desaparecido en Tucumán

Raúl Alfredo Moyano desapareció tras salir a hacer trekking en el cerro Ñuñorco Grande. Aunque el panorama es complejo debido al terreno y al mal tiempo, la familia del docente jubilado mantiene la esperanza, impulsada por un reciente hallazgo de los peritos.

«Estamos desesperados porque no tenemos ningún indicio de dónde podría estar. No hay pistas en todo el trayecto recorrido en estos días», explicó su hija en diálogo con La Gaceta. Asimismo, la familia aguarda el informe de Gendarmería, que el lunes concretó un rastrillaje en la zona montañosa.

El dato más relevante surgió del análisis tecnológico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF): una antena en Los Sarmiento captó una señal del celular de Moyano 48 horas después de su desaparición.

Este registro, de acuerdo a la información brindada por los medios locales, orientó los operativos hacia los sectores sur y sureste del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa. Por su parte, Matías Moyano, otro de sus hijos, indicó que se sumarían a las reuniones de los especialistas a cargo del operativo.

Las dificultades para desplazarse por la zona y los tiempos de traslado obligaron a cambiar la logística: las autoridades instalaron una base operativa y un campamento avanzado en la cumbre del Ñuñorco. Esta medida permite que los rescatistas pernocten en la montaña y continúen las tareas desde allí, optimizando el tiempo de búsqueda sin realizar ascensos y descensos diarios.

Respecto a su estado y preparación, Matías destacó: «Él hace trekking en Bariloche; es una actividad rutinaria para él. Además, hace gimnasia y anda en bicicleta, por lo que está muy bien físicamente. Sé que lo pudo hacer tranquilamente y que es consciente de lo que estaba haciendo».