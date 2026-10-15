Quién es Raúl Moyano, el docente de la Patagonia que viajó a Tucumán y desapareció durante una caminata

La desaparición de un vecino patagónico en las cumbres del norte argentino encendió operativos este jueves 15 de octubre. Las fuerzas de seguridad de Tucumán llevan adelante un extenso rastrillaje para dar con el paradero de Raúl Alfredo Moyano, un docente rural jubilado de 59 años que reside desde hace varios años en Bariloche y que viajó a visitar a sus familiares cuando el rastro se perdió por completo.

El caso movilizó a brigadas de rescate especializadas, bomberos voluntarios y divisiones de trata de personas en una geografía adversa marcada por los abruptos cambios climáticos y la densa niebla de los Valles Calchaquíes.

La intensa búsqueda del andinista patagónico movilizó a rescatistas en el cerro Ñuñorco, luego de que se confirmara que el docente salió de caminata y no regresó a la base. Por despliegue estratégico, los rastrillajes se concentran en senderos de alta montaña y quebradas de difícil acceso donde la visibilidad se redujo drásticamente.

En paralelo, los investigadores intentan dilucidar cómo un hombre con experiencia en travesías extremas pudo extraviarse en una zona de circuitos habituales.

Quién es Raúl Moyano: de Río Seco a la cordillera de Río Negro

Nacido originalmente en la localidad tucumana de Río Seco, Raúl Moyano construyó gran parte de su vida adulta y su trayectoria profesional en la región cordillerana de la Patagonia.

Lejos de ser un turista desprevenido o un improvisado en zonas agrestes, el docente jubilado cuenta con un amplio recorrido en el montañismo. Según describió su propio hermano ante las autoridades y los medios de la región, Moyano «tiene experiencia en trekking, suele visitar refugios de montaña y es una persona muy activa que siempre realiza actividades al aire libre». Esa sólida base de supervivencia y caminata en altura es, paradójicamente, uno de los factores que más desconcierta a los investigadores.

El último contacto o rastro fehaciente data del pasado lunes, cerca de las 11 de la mañana, hora en la que Moyano emprendió la picada de ascenso hacia la cumbre del cerro Ñuñorco, ubicado al sur del Valle de Tafí.

La principal hipótesis que manejan los brigadistas apunta a una trampa climática: una densa masa de niebla repentina habría reducido a cero la visibilidad en los senderos serranos superiores, desorientando al andinista y provocando su desvío hacia zonas de quebradas profundas.

Características físicas para la búsqueda: