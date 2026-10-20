Día del Pediatra: el desafío de cuidar a las infancias en tiempos de crisis, baja tasa de natalidad, vacunación y más pantallas

“Hay problemas históricos que se repiten y desafíos nuevos que vamos encontrando en los últimos años”. El médico Fernando Risso se refirió al Día del Pediatra que se conmemora cada 20 de octubre, por la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría en 1911, una de las instituciones científicas más antiguas del mundo.

El médico pediatra de Bariloche recalcó que, “en períodos de crisis econónima, el principal desafío es garantizar el acceso de los niños y adolescentes a las consultas, estudios y tratamientos -muchas veces, no se los autorizan-”.

Otra preocupación está vinculada a la basa tasa de vacunación en Argentina que que no alcanza el 70, 80% de cobertura en los esquemas esenciales, lo que incrementa el riesgo de brotes de enfermedades graves. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar la inmunidad colectiva es del 95%.

“Los bajos niveles de cobertura se asocian a la posibilidad de brotes o muertes por enfermedades prevenibles, como el sarampión o coqueluche. Hay que combatir la desinformación y reforzar la confianza de las familias mediante información basada en evidencia para promover que chicos y adultos completen sus esquemas atrasados”, indicó Risso al tiempo que lamentó “la incidencia de muchos grupos antivacunas que difunden información falsa sobre vacunas” en contraposición a la evidencia científica que avala las vacunas como uno de los grandes logros de la medicina con respecto a la prevención de enfermedades.

“El calendario argentino es uno de los más completos. Las vacunas son gratuitas obligatorias y si bien son un acto individual, tienen un efecto comunitario”, dijo Risso que integra la Sociedad Argentina de Pediatría.

En los consultorios médicos, los pediatras están alerta también por el uso desmedido de las pantallas y las redes sociales y los cambios de hábitos familiares. También preocupan las apuestas online por parte de los adolescentes. “Al estar tan encerrados en la tecnología se generan trastornos emocionales, de la autoestima, estrés, trastornos de la conducta y poca aceptación al fracaso. Aconsejamos que los chicos tengan un sueño adecuado, fomentamos la actividad física, el aire libre, los juegos y las relaciones interpersonales”, manifestó el especialista.

Tiempo atrás, recalcó, por lo general se entregaba un celular a un niño en la secundaria para “estar comunicado”; ahora, en cambio, usan la tecnología a edades cada vez más tempranas. “El acceso a una tablet o consolas de videojuegos es desmedido y pasan horas y horas. Todo eso acarrea consecuencias. Pero no hay que olvidar que los padres también debemos ser un ejemplo y muchas veces, estamos atados al teléfono, pendientes de mensajes de Whats App o redes sociales. Hay que compartir más, se necesitan momentos de dispersión, juegos y charlas. En definitiva, reforzar el contacto familiar”, reflexionó.

Risso advirtió el impacto de la baja tasa de natalidad. “Tenemos menos consultas porque la tasa de natalidad bajó a la mitad. Menos bebés, menos pacientes y menos trabajo”, planteó.

Luego de decidirse por la medicina, supo que elegiría la pediatría como especialidad. “Siempre me interesó ayudar a los más chicos que son los más vulnerables. Aportar al crecimiento, al desarrollo”, acotó y reconoció que hoy, el uso de la inteligencia artificial también representa un desafío para la profesión. “Se dan oportunidades para mejorar la práctica, pero también es una herramienta para usar con responsabilidad. Siempre con el juicio clínico y el contacto humano como premisas”, definió.

Aclaró que la inteligencia artificial se emplea para optimizar tareas administrativas, brindar apoyo a decisiones clínicas, buscar los últimos trabajos científicos en ciertos temas y aporta alertas en guías de diagnóstico y tratamientos. “A veces, nos ayuda a redactar historias clínicas, resumirlas, hacer informes. Pero siempre hay que poner en primer lugar lo que uno sabe como pediatra y la percepcion del cuadro clínico, sin discuidar el contacto humano”, concluyó.