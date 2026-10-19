Avalancha en Chile: el único boletín de Sudamérica que se emite en Bariloche es clave para prevenir accidentes

Un grupo de montañistas intentaba escalar hasta la cumbre del cerro Los Tres Hermanos cuando una avalancha los sorprendió arrastrándolos hasta el interior de la laguna. Tres personas murieron y otros cuatro resultaron heridos.

El desprendimiento ocurrió el sábado por la tarde en la zona de la Laguna del Inca, dentro del centro de esquí Portillo, en Chile. Es un sector de acceso restringido a unos pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores.

“Lo más grave es lo que llamamos ‘trampa de terreno´. Hace años hubo un accidente similar en Canadá y dos personas que fueron arrastradas, terminaron ahogadas en una laguna de montaña. Más allá del tamaño de la avalancha, se agrava con lo que pasa por debajo”, explicó Juan Pablo López, pronosticador del Centro de Información de Avalanchas (CIAv) de Bariloche.

Insistió en el concepto de “trampa de terreno”: una avalancha pequeña puede acumular mucha nieve o bien empujar hacia un sector “más peligroso” de un acantilado, un precipio o donde corre un arroyo. “Alguien vestido de montaña que cae en un lago, con esquíes, no va a poder nadar”, dijo.

López valoró el hecho de que Bariloche cuente con un Centro de Información de Avalanchas, el único boletín de Sudamérica. “Es para cualquiera que sale a la montaña. En el terreno siempre hay cosas para mirar y gestionar. Cuando vas a lugares que no tienen un boletín, se usa el peligro por defecto, recabando información”, señaló.

El Centro de Información de Avalanchas emite boletines en forma diaria de forma estandarizada. “Chile avanzó en algunos intentos, pero sin continuidad. En Bariloche, tenemos la suerte de contar con apoyo estatal y privado que hace que podamos funcionar”, dijo. Sus integrantes realizan cursos de formación constantes,e interactúan con Parques y el gobierno de la provincia. “Los aportes y los recursos facilitan una red para tener equipos, personas y emitir un boletín de forma diaria”, dijo.

En el caso de la reciente avalancha en Portillo, se mostró sorprendido por el horario del accidente, cerca de las 15. “Esa zona tiene condiciones similares a Bariloche con mucha acumulación de nieve en las montañas donde todavía se puede circular con esquíes”, describió. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de “gestionar los horarios de las salidas”. “Por la madrugada -acotó-, la nieve se enfría, se recongela y se vuelve inestable hacia el mediodía. Por eso, conviene circular temprano ya que después, la nieve se vuelve más inestable”.

El grupo involucrado en la avalancha, destacó, caminaba en el horario menos adecuado, con la temperatura más alta. “Es gente con experiencia y alguien oficiaba de guía. Por eso, están esperando el informe oficial. Llama la atención también que la avalancha haya agarrado a tantas personas al mismo tiempo: o fue algo tan grande que alcanzaron a elegir islas de seguridad o bien, se expusieron todos al mismo tiempo”, mencionó.

En este momento, con el aumento de las temperaturas que derrite la nieve, “el deshielo es muy marcado”, describió López. En primavera, recordó, la principal recomendación es prestar atención a los ciclos de tormentas ya que están asociados a los problemas de avalanchas. “Durante la tormenta -y después- hay que hacer una evaluación del tipo de nieve y en qué parte está. Analizar qué pasó la noche anterior, si se recongeló significa que está estable y conviene terminar temprano”, señaló. En cambio, si llovió durante las últimas varias noches, se genera el proceso de estabilización y requiere cautela en el terreno.

El boletín de avalanchas en Bariloche dejó de emitirse el 12 de octubre pasado. “Este año lo pudimos estirar, a diferencia del anterior que casi no nevó y cerramos a fines de septiembre. Sin embargo, en esta época ya hay muchas personas haciendo travesías en la montaña con mejores condiciones y los días más largos. Es fundamental que las salidas sean planificadas”, indicó, al tiempo que agregó que “la capacidad física y técnica deben ser acorde a la salida que debe planificarse al igual que la comunicación”. Por otro lado, López recomendó salir a la montaña siempre acompañados en caso de alguna contingencia.