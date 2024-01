El 2024 tendrá doce lunas llenas y una seguidilla de superlunas: cuándo vamos a poder verlas

Foto de Min An: https://www.pexels.com/es-es/foto/ilustracion-de-luna-llena-713664/

Si no estás habituado a prestar atención a lo que sucede en nuestros cielos nocturnos, el satélite natural de la Tierra es una puerta de entrada ideal. Si el clima acompaña, en 2024 podremos disfrutar del espectáculo de la Luna llena 12 veces, de las cuales las de agosto a noviembre serán consideradas superlunas, según EarthSky.

Habrá menos lunas llenas en 2024 respecto al año pasado.

Dado que el año lunar (12 órbitas de la Luna alrededor de la Tierra que duran 29,5 días cada una) dura sólo 354 días, a menudo hay 13 lunas llenas en un año solar. Y eso es lo que sucedió en 2023. En cambio, la primera luna llena de 2024 recién aparecerá a finales de enero, por lo que durante todo el año solo habrá 12.

¿Cuáles son las fechas de las Lunas llenas del 2024?

Según informó Timeanddate.com, los días son:

– Jueves 25 de enero.

– Sábado 24 de febrero.

– Lunes 25 de marzo.

– Martes 23 de abril.

– Jueves 23 de mayo.

– Viernes 21 de junio.

– Domingo 21 de julio.

– Lunes 19 de agosto (superluna).

– Miércoles 18 de septiembre (superluna).

– Jueves 17 de octubre (superluna).

– Viernes 15 de noviembre (superluna).

– Domingo 15 de diciembre.

Un espectáculo natural (y también una molestia)

Muchos astrónomos y aficionados al cielo consideran que la Luna llena es una molestia para observar otros objetos, ya que el resplandor complica la visión. “Incluso si la Luna es el objetivo de observación elegido, muchos argumentan que las características de la Luna, como los cráteres y los mares lunares, se ven mejor durante las fases lunares”, explica BBC.

¿Qué es una superluna?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que una Luna nueva ocurre cuando la Luna (en su órbita mensual de la Tierra) pasa más o menos entre el Sol y la Tierra. La Luna llena ocurre cuando está en el lado opuesto de la Tierra al Sol. El perigeo (el punto más cercano de la Luna a la Tierra en un mes) coincide con la Luna nueva o llena varias veces al año. Cuando esto último sucede, se conoce al fenómeno como superluna.

¿Cuál es la diferencia con una Luna llena habitual?

Algunos astrónomos no están de acuerdo con el término superluna, ya que lo consideran una exageración. Pero según describe EarthSky, “estas lunas son especiales. Mucha gente conoce y utiliza ahora la palabra superluna. De hecho, incluso notamos que algunos fanáticos están comenzando a usarlo. Tal es el poder del folclore”. Lo que sucede durante este espectáculo natural es que la Luna tiene un aspecto hasta un 14 % más grande que las Lunas llenas comunes y hasta un 30 % más brillantes, precisa The Guardian. De todas formas, la diferencia puede llegar a ser difícil de detectar a simple vista para ojos no acostumbrados.

