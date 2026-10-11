«El canto invisible» de Claudia Piñeiro: una novela sobre la necesidad de escucharnos

Siempre hay algún disparador. En este caso, una aplicación española gratuita para identificar a los pájaros, a partir de su canto, fue la musa inspiradora de la última novela de la escritora Claudia Piñeiro.

“Era como un Shazam de los pájaros y me obsesioné. Enseña de alguna manera a descifrar. Me generó estudiar el canto de los pájaros”, cuenta esta escritora, guionista y dramaturga a diario RÍO NEGRO.

“El cuento invisible” acaba de salir. La autora lo presentó en una feria del libro en Santiago del Estero, en Almirante Brown y este domingo, en San Martín de los Andes. “Recién en noviembre lo presento en Buenos Aires. Para salir un poco de ahí. Ahora, la pregunta es: ¿Y para cuándo la presentación en Buenos Aires”, dice.

La última novela de Piñeiro es la historia de dos amigas: Julia, una editora, y Marina, una ornitóloga, que avanzan en un libro sobre el canto de los pájaros. En medio del proceso, Julia muere y se produce un constante diálogo de “la amiga viva con la amiga muerta”. “Surgen secretos, cosas que no le había contado antes. Se pregunta por qué no si eran grandes amigas. El canto invisible es, en verdad, una metáfora para pensar en muchos ‘cantos invisibles’ de la gente que no escuchamos hasta que no explota algo”, detalla y avanza: “No venimos escuchando cosas que nos dicen. El foco está puesto en escucharnos”.

«El canto invisible», la última novela de Claudia Piñeyro. Foto: gentileza

La historia habla además de la falta de diálogo entre diferentes posiciones políticas e ideologías. “Uno de los personajes es el nieto de la editora que tiene una ideología política muy distinta. Tiene más afinidad con el gobierno actual; mientras estas dos amigas vienen de los años 70, con una mirada más progresista del mundo”, relata Piñeiro.

Para esta parte de la novela, la autora se reunió con muchos “pibes”, con ideas de derecha para “entender esas cabezas. Conversás para tratar de entender”. Así, las amigas se preguntan por qué el muchacho piensa de esa manera y descubren algunos puntos de encuentro. “Más allá de esa ‘cabeza hueca’, se da una comunicación intergeneracional para encontrar argumentos -aunque estén en sus antípodas-. Y descubren que pueden no estar de acuerdo en el rumbo económico, pero ninguno quiere perder el derecho al aborto o los derechos de la población LGBT”, dice.

Piñeiro define a todos sus libros como “contemporáneos” que “se meten con la sociedad en la que vivimos”. “Soy un ser político. No de política contemporánea -aclara-. Pero todos tenemos una mirada de hacia dónde queremos que vaya la sociedad. Y todos estos son temas que me interesan”.

Claudio Piñeyro presenta su última novela en la Feria Regional del Libro en San Martín de los Andes. Foto: gentileza

La escritora advierte que, por lo general, no piensa igual que sus personajes, pero en el caso de las protagonistas de “El canto invisible” comparte “muchos puntos en común”, más allá de la edad. “No se trata de dos mujeres progresistas que bajan línea a un joven sino de un diálogo”, aclara.

La idea de la novela se gestó en el segundo semestre del 2025 cuando Piñeiro realizó una residencia en el Lago de Como, en la región italiana de Lombardía, a través de la Fundación Rockefeller. “Se daban todas las condiciones. Estaba tranquila sin nadie que toque el timbre o un hijo que pidiera algo. Estaba aislada, en un lugar paradisíaco con todos los problemas resueltos. Tenía hasta las comidas resueltas”, describe riéndose. Su estadía la compartió con escritores, cineastas, científicos con quien conversaban de sus proyectos. “Ahí consolidé el arranque de la novela que terminé en Argentina”, acota.

Piñeiro es considerada una de las autoras más leídas de la actualidad. ¿Cómo logra la complicidad con el lector? “Escribo las historias que tengo ganas de contar y tengo suerte que mucha gente se sienta afín a eso que le cuento y la forma en que lo hago”, responde. Disfruta en gran medida, admite, cuando le cuentan que leyeron sus libros. “Me han dicho que me han leído porque su mamá me leía. O una chica me contó que su abuela acababa de morir y encontró un libro mío en su biblioteca. Todo eso genera como un boca en boca que conforma un grupo que me sigue con mucha fidelidad”, valora.

Claudio Piñeyro presenta su última novela en la Feria Regional del Libro en San Martín de los Andes. Foto: gentileza

La literatura es un acto de comunicación, entiende. «Pero al elegir la historia que quiero contar, no pienso en si eso que escribo va a satisfacer”. La situación es distinta, advierte, cuando “el libro ya está hecho”: “Es imposible no preguntarte cómo le caerá a los lectores y por qué lado lo leerán. Porque lo cierto es que cada historia se lee de forma diferente”. “El canto de los pájaros”, por ejemplo, aborda la amistad, los pájaros, la relación de una abuela con su nieto. “Lo político entra por diferentes ventadas”, añade.

En todas sus novelas, dice, tiene “formas diferentes de encarar los textos”. “‘Catedral’ es muy oscura. Denuncia crímenes y situaciones sociales muy duras, densas. ‘El tiempo de las moscas’ es más de humor. ‘El canto invisible’ es más luminoso, más allá de la amiga que muere”, plantea.

El camino a la escritura

Piñeiro soñaba estudiar Sociología pero en ese entonces, con la dictadura militar, varias carreras de Humanidades, Ciencias Sociales, Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación fueron cerradas. Eligió entonces la carrera de Economía. Lo cierto es que siempre escribió y quiso dedicarse por completo a eso.

“Me costaba pensarme escritora. En mi familia no había nadie que escribiera. Y solo pensaba en algo que me permitiera trabajar. Con tiempo y esfuerzo me di cuenta que la escritura podía ser una opción”, plantea.

¿Cómo se abocó por completo a la escritura? Casi de casualidad: “Trabajando como contadora, me pedí una licencia para escribir una novela para un concurso y blanquear la cabeza. Quedé finalista y ese espejo externo me devolvió la imagen de que algún día, podía ser escritora”.

Claudio Piñeyro presenta su última novela en la Feria Regional del Libro en San Martín de los Andes. Foto: gentileza

Claudia Piñeiro presenta «El canto invisible» este domingo a las 20.30 en la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel en la 20 edición de la Feria Regional del Libro en San Martín de los Andes.

20 ediciones

La Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes cumple 20 ediciones y se gestó en las bibliotecas populares de la ciudad que organizaban encuentros de escritores. A partir de 2007, esos encuentros se convirtieron en una feria regional organizada por la Municipalidad, junto a una comisión en la que participan las bibliotecas populares, las editoriales de la localidad y las librerías.

«Una conjunción sector público y el sector privado. También hay bibliotecas especializadas del Parque Nacional Lanín y del Instituto de Formación Docente. Son todas entidades que forman parte de la promoción del libro y de la industria cultural del libro en nuestra ciudad», detalló Gustavo Santos, secretario de Cultura de San Martín de los Andes.

Este año están previstas más de 100 actividades en el auditorio de la feria y en espacios anexos, como el Teatro San José, las bibliotecas populares y otros espacios en diversos barrios de la localidad. Advirtió que se presentan alrededor de 60 autores que «se anotan espontáneamente para participar». «También hay cuatro autores nacionales de mucha trayectoria y cuatro regionales muy reconocidos, invitados especialmente a participar por la comisión organizadora», dijo Santos.