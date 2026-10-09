Bariloche a la Carta cruza fronteras y reúne sabores de la Patagonia, Córdoba y Chile

“Hoy celebramos nuestra gastronomía, nuestra identidad. ¡Bienvenidos a la edición 13 del Bariloche a la Carta!”, lanzó la locutora, luego del tradicional corte de cinta en la carpa montada en el Centro Cívico con el aplauso del público. De esta forma, se inauguró la feria del BALC, el evento gastronómico que arrancó el lunes pasado y se extiende durante una semana.

En esta ocasión, el gobernador Alberto Weretilneck estuvo ausente debido a la reciente muerte de su padre Osvaldo. Tras unos segundos de silencio en la feria, se leyó una nota del mandatario: “En esta oportunidad, no puedo acompañarlos por motivos de índole personal. El BALC es más que una propuesta gastronómica. Es una iniciativa que crece y lleva sabores de nuestra provincia cada vez más lejos”.

Carlos Banacloy, ministro de Producción y Desarrollo Económico de Río Negro , destacó la presencia de Córdoba como provincia invitada por primera vez al festival gastronómico. “Para cada producto, los cordobeses desarrollan una actividad turística y tienen más de 300 fiestas. Saben sacarle el jugo a sus productos. Tenemos mucho que aprender. Lo cierto es que el BALC ya se convirtió en el mascarón de proa de nuestros productores”, recalcó el funcionario provincial que valoró la presencia de más de 40 productores rionegrinos en la nueva edición del BALC y destacó el rol de Bariloche: “Tiene también una matriz productiva muy fuerte”.

Se inauguró formalmente la edición 13 del Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

En el acto de apertura, Banacloy lanzó la app Punto Río Negro, una herramienta que ya cuenta con 100 proyectos cargados entre gastronomía, productos con valor agregado y bodegas. Se puede descargar de Google Play y App Store.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, formó parte del lanzamiento en Bariloche. “Como capital del salmón, hemos traído 60 kilos de salmón de manera gratuita para ustedes. En mi ciudad, celebramos la semana del salmón en julio y tenemos una semana gastronómica con nuestros platos. Invitamos a Bariloche, más ahora que avanzaremos en un puente aéreo para unir ambas ciudades en 45 minutos”, anunció.

Se inauguró formalmente la edición 13 del Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

El intendente Walter Cortés también destacó que “Bariloche irá ganando terreno como localidad de eventos y más aun, en las bajas temporadas”.

Mientras transcurría el acto de apertura, los puestos de más de 200 productores terminaban de prepararse para recibir al público a partir del mediodía. En el sector gastronómico, acomodaban la mercadería. Pastas, salmón, sushi, cervezas, comida mexicana, pastelería. La oferta es de lo más diversa.

Se inauguró formalmente la edición 13 del Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

El emprendimiento Oveja Negra se lució con la variedad de empanadas clásicas y de trucha, cordero, vacío, ciervo, hongos, aunque también acercó pastelería. En otro puesto, Lea, la dueña y pastelera de La Dulciteca, recibía las novedades para la nueva edición del BALC. “Estamos presentes con ideas nuevas solo para Bariloche a la Carta: laminados dulces y salados. Tenemos la torta Balcarce laminada, bombones Ferrero laminados, una flor de pistacho, una lunita de membrillo y crema catalana, un croissant de tiramisú. Un poquito de todo”, describió.

Se inauguró formalmente la edición 13 del Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

Bariloche con un 80% de ocupación

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, Martín Lago, contó que, todos los años, al término de cada edición del Bariloche a la Carta, se proponen un nuevo objetivo para la siguiente. “En 2025, la feria resultó muy desafiante por el volumen. La meta para este año era federalizar el evento, abrirlo a otras regiones, a otras provincias. Integrarnos aún más a nuestros vecinos de Chile”, manifestó. Asimismo, mencionó el desembarco del Gobierno de Córdoba, que “no solo trae productores y cocineros sino también autoridades que nos facilitan el intercambio de vínculos y de experiencias”.

Este año, también se sumó el Gobierno de la Región de Los Lagos y de Los Ríos, de Chile, con un stand propio, e incluso, la visita del embajador de India. “Para nosotros se empieza a abrir un mapa de posibilidades y oportunidades que nos permite establecer vínculos, colocar productos fuera de los mercados habituales del circuito comercial local. Esto crece y nos alienta a desarrollar nuevas estrategias todo el tiempo”, destacó Lago.

Se inauguró formalmente la edición 13 del Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

Respecto a la cantidad de turistas que visitan el Bariloche a la Carta, dijo que aun no se puede determinar el número, pero “hablamos de varias decenas de miles de personas que circulan por la feria o visitan el circuito gastronómico, que dura toda la semana”. El nivel de ocupación está por encima del 80% en la zona céntrica, mencionó.

“Esto nos permite sostener la actividad en un momento en que todos los destinos turísticos estamos mirando los fines de semana largos como polo tractor. La modalidad habitual de viaje que conocimos toda la vida, el viaje en familia de 10 días, desapareció del mapa”, lamentó y agregó que “la tendencia actual son los viajes cortitos varias veces en el año. Por eso, los fines de semana largos se vuelven estratégicos”.