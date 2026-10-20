El mensaje de Adunc tras la identificación de Mara Salto, desaparecida en La Perla: “Seguiremos exigiendo la verdad completa»

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc) expresó su solidaridad con María Isabel Salto, luego de que se confirmara la identificación de los restos de su hermana, María Luisa “Mara” Salto Segovia, secuestrada y desaparecida durante la última dictadura militar en Córdoba.

En un comunicado institucional, la comisión directiva central envió sus condolencias y destacó el trabajo sostenido de la familia en la búsqueda de la verdad, además del aporte de los organismos de derechos humanos, la Justicia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El mensaje de ADUNC sobre memoria, verdad y justicia tras el hallazgo de Mara Salto

La organización remarcó que la recuperación de su identidad representa un avance en la reconstrucción de la verdad histórica sobre los crímenes cometidos.

«El terrorismo de Estado intentó borrar su nombre en los rincones oscuros de La Perla, pero la persistencia de su familia y el compromiso colectivo demostraron que la memoria y la lucha por la verdad y la justicia son inquebrantables», expresaron.

“Como trabajadoras y trabajadores de la universidad pública, reafirmamos que las aulas y las organizaciones sindicales no olvidan”, agregó la asociación y sostuvo: «El intento sistemático de la dictadura militar por sepultar las identidades y los ideales de una generación comprometida fracasa rotundamente ante la memoria inalterable de las familias y del conjunto de la sociedad. Así, el dolor por la ausencia se transforma en un faro de lucha colectiva».

“Seguiremos exigiendo la verdad completa y defendiendo activamente las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó en el texto difundido por su comisión directiva. La identificación de los restos se suma al trabajo que continúa en Córdoba para determinar la identidad de otras víctimas del terrorismo de Estado.

Identificaron los restos de Mara Salto, la joven de Cipolletti desaparecida en 1976 en La Perla

La identificación de los restos de “Mara” fue confirmada a su familia tras los estudios genéticos realizados en el marco de la causa “Enterramientos Clandestinos”. La investigación busca identificar a personas detenidas desaparecidas cuyos restos fueron hallados en terrenos vinculados al circuito represivo cordobés.

Mara fue secuestrada cuanto tenía 20 años, el 27 de julio de 1976, por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Era estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el ámbito universitario. Según los testimonios incorporados a las investigaciones, fue vista por última vez en el centro clandestino.

La joven era hija del médico Julio Dante Salto, quien también fue intendente de Cipolletti, y hermana de Julio Rodolfo Salto, exjefe comunal de la ciudad. Su nombre integra el memorial cipoleño dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado.

La causa Enterramientos Clandestinos

La investigación está a cargo del juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja y cuenta con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los trabajos se desarrollan en la zona de Loma del Torito, donde fueron encontrados restos óseos que son sometidos a estudios para determinar la identidad de las víctimas.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, en el lugar se habría producido un enterramiento clandestino de personas asesinadas en La Perla y en otros espacios represivos de Córdoba. Una de las hipótesis investigadas sostiene que, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina, en 1979, parte de los cuerpos fueron removidos y trasladados con maquinaria pesada.