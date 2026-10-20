La Perla: siguen las identificaciones de jóvenes desaparecidas, encontraron a Mara Salto, de Cipolletti.

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, (EAAF) no cesa en la Loma del Torito, Córdoba, donde el juzgado federal de Córdoba, en la causa Enterramientos Clandestinos, trabaja en la recuperación de restos de detenidos desaparecidos que fueron vistos por última vez en el campo de concentración La Perla. Hubo nuevas identificaciones, entre las que se encuentra una joven de 20 años, de Cipolletti, secuestrada cuando estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba: Maria Luisa (Mara) Salto.

Hermana de un ex intendente de la ciudad, Julio Rodolfo Salto; hija del médico Julio Dante Salto, también médico y jefe comunal en la década del 60 ( cuando se produjo el conocido Cipolletazo) e integrante de las familias de pioneros y primeros pobladores del Alto Valle.

La familia Salto viaja a Córdoba, tras la identificación positiva.

Su hermana, María Emilia Salto, «Beba», es concejal mandato cumplido de Neuquén capital (PJ) y sobreviviente de los centros clandestinos de la Patagonia. Testimonió en estos años en los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en Bahía Blanca, por su caso y como testigo del asesinato de Daniel Bombara, no docente de la Universidad del Sur, en el centro clandestino «La Escuelita», de Bahía.

Hermanas y hermanos de «Marita» Salto tuvieron la confirmación esta semana de que los estudios de ADN resultaron positivos: la encontraron. Tenía 20 años cuando fue secuestrada en Córdoba por personal de Fuerzas Armadas y de seguridad el 27 de julio de 1976.

Dos días después, el domicilio en el que vivía con una compañera de estudios, fue allanado. Los responsables de su secuestro, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, fueron juzgados en la causa «La Perla- La Ribera- D2», en tanto por testimonios de sobrevivientes, fue vista por última vez casi 20 días después de su secuestro, en el campo de concentración cordobés.

En Cipolletti, hay un memorial que lleva su nombre junto a otras 16 personas detenidas – desaparecidas durante la última dictadura militar.

La causa Enterramientos Clandestinos

El juez Hugo Vaca Narvaja, cuando estuvo en Neuquén, adelantó que habría más identificaciones. Es que en la guarnición militar «La Calera», se encontraron una gran cantidad de pequeños restos óseos que están en proceso de cotejo genético, que ya dieron como resultado la identidad de 30 personas encontradas, todas detenidas – desaparecidas por el plan sistemático de represión y persecución política del Terrorismo de Estado.

Los nombres de todas las identificaciones, se darán a conocer este viernes.

El juez y el secretario del juzgado, Miguel Ceballos, explicaron que en Loma del Torito hubo un gran enterramiento clandestino de víctimas que fueron asesinadas en «La Perla» y otro circuitos represivos de Córdoba. Los indicios logrados en los últimos años, dieron que posiblemente en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina (CIDH), fueron removidos y trasladados con maquinaria pesada hacia otro destino. El trabajo, clandestino y desprolijo, dejó en el lugar parte de los cuerpos que señalaban el delito.

En mayo, cuando el juez y el secretario llegaron a Neuquén para una charla, se contaba con 91 perfiles genéticos en investigación y Vaca Narvaja iniciaba en esos días, la campaña 2026 de extracción en la zona investigada con el EAAF.

Las nuevas identificaciones

Con los métodos avanzados de identificación genética, los restos óseos desperdigados en el regimiento militar, en el interior del monte cordobés, en un pequeño claro que mostró una foto aérea vieja, sacaron a la luz la verdad sobre los crímenes cometidos: junto con otros jóvenes perseguidos políticos, Marita Salto fue cautiva, asesinada y su cuerpo ocultado para negar el crimen. Era una estudiante universitaria, integrante de la Juventud Universitaria Peronista en Medicina de la UNCórdoba y militante montonera secuestrada a los 20 años.

En Cipolletti, el nombre de María Luisa (Mara) figura como desaparecida. Cincuenta años después de su secuestro, fue hallada en Córdoba. (foto Florencia Salto)

El viernes próximo, el juzgado Federal de Córdoba y los familiares, darán una conferencia de prensa donde se conocerán las identidades de las y los jóvenes que resultaron positivos en más de un 90% a los estudios genéticos: la familia Salto viajará a la ciudad mediterránea al encuentro de esta nueva etapa familiar, confirmaron a Río Negro.