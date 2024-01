El Papa Francisco recibirá al presidente Milei en febrero

Javier Milei se reunirá con el Papa Francisco el mes que viene en una audiencia privada. El viaje fue confirmado esta mañana: el mandatario estará en Roma el 11 de febrero para la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, popularmente conocida como Mama Antula, que ese día se convertirá en la primera santa mujer argentina -el primero fue el cura gaucho José Gabriel Brochero, en 2016, una ceremonia a la que asistió Macri-, un evento que tendrá lugar en el Vaticano.

Mama Antula había sido beatificada en el 2016 durante una multitudinaria misa celebrada en Santiago del Estero, su tierra natal, después de que Francisco aprobara la publicación de un milagro por la sanación de una religiosa de las Hijas del Divino Salvador. María Antonia de Paz y Figueroa murió en marzo de 1799 a los 69 años: está sepultada en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en la Ciudad. Por eso también se especuló con que podrían viajar autoridades porteñas.

Milei había logrado hablar telefónicamente con Francisco antes de asumir la Presidencia por intermedio del oftalmólogo papal, a través de una gestión iniciada por el legislador Ramiro Marra y después de que tuviera que pedir en un par de oportunidades disculpas públicas por sus muy polémicos dichos sobre la figura del Papa durante la campaña: dijo que tenía afinidad con “comunistas asesinos” y que era el “enviado del maligno en la tierra”.

Desde su asunción, la vicepresidenta Victoria Villarruel se ocupó en entablar mayores relaciones con la Iglesia e hizo averiguaciones para el viaje a Roma que se confirmó este viernes. Se especula que el jefe de Estado podría llevarle el nombre del nuevo representante del país en ese destino. Según fuentes de la Iglesia, María Fernanda Silva, la ahora ex embajadora, cercana al Papa, que el Gobierno oficializó semanas atrás en una resolución de Cancillería que debía volver al país, ya no estaría para ese momento en la residencia de la Via della Conciliazione.

Francisco, según trascendió, mandó a decir que su intención no era imponer ningún candidato de reemplazo: que esperaba que la Casa Rosada le acercara el o los nombres de los postulantes. Hasta noche, igual que en Culto, todavía una cuenta pendiente.

Con información de Infobae