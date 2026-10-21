En apenas 30 minutos, una tormenta con granizo inundó escuelas y complicó los servicios en Pilcaniyeu

El último martes transitó sin novedades en relación al “alerta naranja por tormentas” que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional para Pilcaniyeu. Sin embargo, este miércoles, alrededor de las 11, una copiosa lluvia, con granizo, se desató en la localidad de la Línea Sur, sorprendiendo a los pobladores.

Las precipitaciones duraron apenas 30 minutos pero generó todo tipo de inconvenientes. “Nos golpeó duro: se nos inundó la escuela, la municipalidad, hubo problemas con la red de cloacas, se saturó la red de desagües”, reconoció la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo a diario RÍO NEGRO y agregó: “Estamos trabajando con máquinas en cunetas para estar más preparados”.

Las clases se suspendieron por hoy y los próximos dos días. “Los nenes de la residencia deberían salir el viernes, pero lo harán mañana. De todas formas, vamos a analizar las condiciones en la zona rural porque quizás estén más contenidos en la residencia y sea mejor a que deban ser trasladados”, manifestó Cornejo.

La lluvia no da tregua en Pilcaniyeu: el suelo saturado y el temor a nuevas tormentas. Foto: gentileza

Pese a la magnitud de la tormenta, no fue necesario evacuar a ningún poblador y los caminos, aseguró Cornejo, están transitables. De todos modos, se brindó asistencia en algunas viviendas, mejorando las condiciones de los techos principalmente. “Tanta agua de golpe saturó las canaletas de los techos y empezó a entrar agua por todos lados. Desde el viernes pasado a hoy, llovió 60 milímetros. Es totalmente fuera de lo común; de hecho, estos últimos años no hemos tenido lluvias”, describió.

Martín Lorenzo nació en Pilcaniyeu y actualmente, es docente en las escuelas primaria y secundaria. “Esto nos tomó por sorpresa. Estuvo lloviendo todos estos días y el terreno se empezó a saturar. Hoy por la mañana, se largó un aguacero con granizo que duró unos pocos minutos, pero fue suficiente para que colapse todo”, indicó.

La lluvia no da tregua en Pilcaniyeu: el suelo saturado y el temor a nuevas tormentas. Foto: gentileza

Justo en ese momento, Martín dictaba clases y le pareció extraño que el portero “estuviera sacando agua del sector de la radio escolar”. “En todos estos años, nunca había entrado agua porque la escuela está en una zona elevada. La escuela primaria, en cambio, está más abajo en el mismo predio y resultó más perjudicada. Era un río. Hasta las cloacas colapsaron”, describió.

Martín recordó la inundación que afectó Corralito y Pilcaniyeu en 2012. En esa ocasión, una mujer murió cuando su casa fue arrastrada por el arroyo. “Recuerdo que cayeron piedras; hoy fue granizo más chico, pero afectó mucho por las recientes lluvias. Yo nunca tuve tanto pasto, no lo puedo cortar. No estamos acostumbrados a tanta humedad”, admitió.

Por la tarde, asomó el sol en Pilcaniyeu, pero preocupa el pronóstico de tormenta eléctrica hacia la noche. “Todo esto fue una sumatoria de humedad: el terreno ya estaba colapsado y de repente, con toda esta lluvia no hubo forma de que drene. Hasta se salieron las tapas de las alcantarillas. Viene lloviendo dos o tres veces por día”, concluyó el hombre que se mostró preocupado ya que se escuchaban truenos.