«La noche de los lápices»: del impacto de un documental a una obra que lleva la memoria a los jóvenes en Bariloche

La obra de teatro “La noche de los lápices”, supervisada por Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, llegó a Bariloche donde recorrerá seis escuelas y se presentará en el centro cultural El Negro en el barrio Virgen Misionera.

La obra fue escrita por Rocío Quintana, la directora y productora de teatro independiente, cuando era adolescente. “Me pasaron un documental en el colegio, nos dijeron: ‘Esto pasó en Argentina’ y cerramos el tema. Quedé impresionada: ¿cómo podía ser que no hablemos más de esas cosas que habían pasado en el país?”, rememora Rocío, de 38 años, a diario RÍO NEGRO.

El 16 de septiembre de 1976, un operativo clandestino de las fuerzas de seguridad secuestró a diez estudiantes secundarios en La Plata que tenían entre 14 y 18 años durante una madrugada. Habían participado de distintas actividades, entre ellas las movilizaciones por el boleto estudiantil. Fueron trasladaron al Pozo de Arana, un destacamento de la Policía bonaerense que funcionó como centro clandestino de detención, donde los torturaron y los mantuvieron aislados. Seis de ellos fueron asesinados y permanecen desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horaico Ungaro; mientras que Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler lograron sobrevivir.

«La noche de los lápices», obra de teatro escrita y dirigida por Rocío Quintana. Foto: gentileza

Rocío es oriunda de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y cuando vio el documental ya estudiaba teatro y actuaba. “Me impactó. Lo primero que pensé fue que si yo hubiera vivido en esa época, hubiera desaparecido. Militaba en un centro de estudiantes y tenía la firme convicción de decir todo lo que pensaba”, indica.

Con 16 años, se propuso dirigir esa obra más adelante. Lo cumplió. En 2013, a los 22, escribió la adaptación en base a los testimonios de Pablo Díaz. “Sumé al proyecto a un grupo de chicos de 15 y 16 años que había estudiado teatro conmigo. Y la verdad es que no teníamos idea de la repercusión que tendría”, comenta orgullosa.

«La noche de los lápices», obra de teatro escrita y dirigida por Rocío Quintana. Foto: gentileza

En la época en que empezó a escribir la obra, estudiaba Artes Dramáticas. “Justo estábamos estudiando ‘estructura e historia del teatro universal’, del teatro griego y romano. Me pareció interesante la tragedia griega para contar esta historia”, menciona y se refiere a “la tragedia de sublimación”, con la exaltación y la caída del héroe: “Me pareció interesante abordar el tema desde esa estructura y después de tantos años que la obra sigue en pie, significa que ha funcionado”.

Durante el proceso, Rocío se dedicó a investigar, leyó varios libros, entre ellos el de Díaz y también concurrió a varios centros de detención clandestinos para observar, percibir y sentir qué le pasaba.

«La noche de los lápices», obra de teatro escrita y dirigida por Rocío Quintana. Foto: gentileza

La obra se estrenó a fines de 2014 en el Teatro Liberarte de la avenida Corrientes, con gran repercusión. Al año siguiente, el secretario de Cultura de Lomas de Zamora que, ahora es intendente, le propuso a Rocío llevar la obra al Teatro Municipal destinada a las escuelas. Durante seis años consecutivos, brindaron funciones para escuelas (alrededor de unos 15 mil chicos). La gira continuó por otras localidades.

Rocío asegura que montó la obra “con esa inconsciencia de una piba de 22 años, pero con la convicción clara de querer concientizar y tratar de llegar a los pibes”.

Siempre deseó que Díaz viera la obra porque “lo cierto es que está contada en primera persona”. Casualmente, el actor que interpretaba a Díaz consiguió su contacto en 2016 y el hombre se comprometió a acudir a una de las funciones en Lomas de Zamora. “Nos avisó un día antes. La ansiedad que manejábamos era tremenda. Le encantó la obra, nos agradeció mucho y desde ahí, sostuvimos el vínculo con él”, señala. Un año atrás, Rocío le reconoció que le gustaría que actuara y la respuesta de Díaz la sorprendió: “¿Qué tengo que hacer?”. Así fue que cada vez que puede, aparece en la última parte de la obra.

«La noche de los lápices», obra de teatro escrita y dirigida por Rocío Quintana. Foto: gentileza

A lo largo de estos años, cinco generaciones de jóvenes actores han pasado por la obra de teatro que sigue recorriendo distintos escenarios. El último elenco -11 actores- participa desde 2023. En tanto, la pieza fue declarada de interés municipal y provincial y es la obra de Derechos Humanas más antigua que dura alrededor de 1.15 hora.

“Pablo decidió apadrinar nuestra obra y acompañarnos en el proceso. Aún a esta altura, hay gente que no conoce la historia. Sentimos que hay mucho por hacer”, concluye la mujer directora de RQ Grupos.

«La noche de los lápices», obra de teatro escrita y dirigida por Rocío Quintana. Foto: gentileza

Desembarco en Bariloche

“La noche de los lápices” se presenta desde este miércoles hasta el sábado en Bariloche. Más allá de las seis funciones para colegios, habrá dos abiertas al público en el centro cultural El Negro, en Virgen Misionera, con entrada a la gorra -aunque se toman reservas-.

“José y Giselle, los gestores del centro cultural, se pusieron la gestión de esta obra al hombro para que hoy podamos estar oferciéndola en Bariloche, como también el secretario de Derechos Humanos de la sede andina, Fernando Pichunleo. Es un esfuerzo colectivo muy grande”, define Rocío.