Jorge tiene 9 años, es de Río Negro y se consagró campeón argentino de ajedrez: «Jugaba como si ya supiese jugar»

Con nueve años recién cumplidos, Jorge Laguna, de El Cuy, se consagró como ganador del Campeonato Argentino Juvenil de Ajedrez.

El torneo se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en Buenos Aires y el rionegrino compitió con más de 45 chicos de entre 8 y 10 años.

Si bien el campeonato tenía previstas nueve rondas, solo se jugaron seis debido a las malas condiciones climáticas.

«Jorge estaba en la categoría sub 10, puntero, junto a otro jugador de La Pampa. La Federación Argentina de Ajedrez resolvió otorgarle el título a ambos jugadores en categoría sub10. Jorge resultó ser el más pequeño de su categoría. En ajedrez se habla del año bueno y del año malo. Este 2024 era su año malo porque entraba con 8 años a jugar en la sub 10. Cumplió los 9 recién en marzo«, contó su madre Emilse Blanno.

Jorge comenzó a jugar ajedrez con solo seis años en el taller que se dictaba en la escuela primaria 87 de El Cuy. El año pasado arrancó a competir en torneos nacionales y, en septiembre ganó la Copa Latinoamericana de Ajedrez en Córdoba en la categoría sub 8.

«En nuestra familia había quienes jugaban al ajedrez, pero sus padres nunca jugamos. Cuando estuvo en edad de ingresar al taller, le pregunté si quería y me dijo que sí», señaló su madre y agregó: «Jorge no conocía nada del juego. A las dos semanas del taller, el profesor me preguntó si jugábamos en la casa. Le expliqué que nunca habíamos tocado un tabero y me dijo que jugaba como si ya supiese jugar«.

Así arrancó a jugar y nunca más paró. En julio del año pasado, Jorge ingresó al Elo FIDE que rankea a los mejores jugadores con puntaje nacional. Su madre se enorgullece y comenta que Jorge resultó ser el jugador más joven en ingresar al Elo FIDE en Río Negro. En diciembre del año pasado, llegó a ocupar el primer puesto en la categoría sub 8 a nivel nacional.

«No esperaba ganar. Me gusta mucho porque es un juego de mesa y tenés que pensar mucho. Además, me gusta mucho la matemática. Practico muchas horas jugando on line con niveles altos. Puedo estar hasta seis horas jugando al ajedrez», aseguró el niño.

Se enorgulleció al contar que en la escuela lo aplaudieron cuando ganó el campeonato nacional y sus docentes lo felicitaron.

«Cuando comenzó era solo un juego, pero cuando arranca a competir, se convierte en un deporte. Como todo deporte, requiere de preparación diaria, de mucha práctica y estudio. Por recomendación de quienes lo veían jugar, les pusimos otros profesores para su entrenamiento y cada uno cumpe un rol distinto. Javier Besso es su entrenador», comentó Blanno.

Jorge entrena todos los días, de lunes a lunes, entre 5 y 6 horas. Además, concurre a la escuela, juega al fútbol, realiza un taller de guitarra y los sábados concurre a catecismo. Su próximo desafío es el Torneo Sudamericano de Ajedrez en diciembre en Montevideo, en Uruguay.

«Me encantaría tener ese título y, de grande, ganar un campeonato del mundo. Mi ídolo es el maestro de Noruega, Magnus Carlsen», indicó Jorge.