Fiesta de los Productores en Añelo: después del temporal, confirman las actividades previstas

A pesar de la tormenta como antesala, este viernes está todo dispuesto para el arranque de una nueva edición de la Fiesta de los Productores, en Añelo. El municipio confirmó la realización de la propuesta que se extenderá hasta el sábado, en el predio al que se accede por la calle 24. La presencia de artistas nacionales como La Sole, Ke Personajes, Euge Quevedo y Las Pastillas del Abuelo, concitarán la llegada de miles de personas.

La entrada es libre y gratuita. La apertura oficial será desde las 16 y el show con artistas empezarán a las 20.

Después de la intensa lluvia que se descargó sobre la localidad, fue el propio intendente Fernando Banderet, el encargado de confirmar en sus redes sociales, la realización del evento de dos días. Subrayó que junto a todo el equipo municipal se reacondicionó todo el predio municipal al que se llega por la calle 24 para la realización del festejo.

Se indicó que son más de 70 los carros gastronómicos que están instalados en el predio para recibir al público de esta noche y que continuará el sábado. El escenario se había montado los días anteriores para estar a punto este viernes.

El jefe comunal explicó que se acondicionaron los sectores anegados y las familias que lo requirieron fueron asistidas en el Salón de Usos Múltiples, hasta que pasó el fuerte aguacero que anegó las calles y caminos. Hubo familias evacuadas que luego volvieron a sus domicilios.

La cantante Eugenia Quevedo en la primera de las dos noches del festejo, en Añelo (Foto: archivo. Gentileza)

La grilla de este viernes 16

A las 19:40 a las 20 : será la bienvenida de los conductores.

: será la bienvenida de los conductores. 20 :00 a 20:35 Danzas Clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces, Folklore municipal Infantil.

Danzas Clásicas, South Crew Coreografía, Nuevas Raíces, Folklore municipal Infantil. 20:40 – 21:20 Kathy López.

Kathy López. 21:30 – 22:10 Estirpe.

Estirpe. 22:30 – 23:40 Las Pastillas del Abuelo.

Las Pastillas del Abuelo. 00:10 – 1:20 Indio Lucio Rojas.

Indio Lucio Rojas. 01:45 – 02:55 Euge Quevedo y LBC

Euge Quevedo y LBC 03:20 – 04:05 3 de Tequila.

3 de Tequila. 04:20 – 05:05 Abigail y su Conjunto.





Para el sábado 17

19:40 – 19:55 Bienvenida de conductores.

Bienvenida de conductores. 19:55-20:30 Talleres Municipales: Adultos Mayores y Discapacidad. Taller Folklórico Mi Tierra; Taller Municipal de Canto; Ritmo Urbano Kids; Taller Municipal de Bachata; Folklore y Malambo Añelo; Folklore Municipal Adultos

Talleres Municipales: Adultos Mayores y Discapacidad. Taller Folklórico Mi Tierra; Taller Municipal de Canto; Ritmo Urbano Kids; Taller Municipal de Bachata; Folklore y Malambo Añelo; Folklore Municipal Adultos 20:35 – 21:15: Sergio Gonal

Sergio Gonal 21:35 – 22:50 Campedrinos.

Campedrinos. 23:20 – 00:50 Soledad.

Soledad. 01:20 – 02:50 Ke Personajes.

Ke Personajes. 03:10 – 04:00 Tomás Zacarías

Tomás Zacarías 04:15 – 05:05 Los Menas.

Cómo llegar al predio

Para acceder a la 5° Edición de la Fiesta de los Productores, la organización dispuso diferentes ingresos. Y quienes vayan en vehículo: lo pueden hacer por la calle 6, Intendente Tanuz y calle 20. El acceso peatonal será por la calle 24, desde el puente.

Habrá controles policiales de acceso y piden circular con precaución y respetar el sentido indicado por el personal en el lugar.