Fiesta del Chivito 2024: Q’Lokura, Los Totora y Roxana Carabajal, entre los artistas confirmados

La Fiesta del Chivito en Chos Malal, la más grande del Norte Neuquino, volverá con todo en noviembre. La organización del evento ya confirmó a los artistas que subirán al escenario en cada una de las tres noches.

Así lo comunicó el intendente de la localidad Nicolás Albarracin a través de sus redes sociales en un mensaje realizado junto al gobernador de Neuquén Rolando Figueroa.

«Están confirmados los artistas para la Fiesta Nacional del Chivito. Nos esperan tres noches increíbles, llenas de música y diversión en el Norte Neuquino», inició el mensaje mientras avanzan los preparativos.

Los artistas que acompañarán en esta edición, que ya genera gran expectativa, son los siguientes:

Viernes 15/11: Q’Lokura

Sábado 16/11: Roxana Carabajal + Los Líderes de Chile

Domingo 17/11: Los Totora

La semana pasada, el municipio de Chos Malal informó el regreso de la Fiesta del Chivito tras su suspensión el año pasado. Será la 16° edición y se llevará adelante los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre.

Por otra parte, se informó que ya están a la venta los números por un bono de $60.000 donde se sorteará como primer premio una camioneta Toyota Hilux 0 km 4×4. Los bonos se pueden pagar con cualquier tarjeta del BPN y en cuotas.

Además del primer premio, con la compra del número la comunidad podrá participar de premios como una estadía en Mar del Plata, San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Caviahue.

Por qué no hubo Fiesta del Chivito 2023 en Chos Malal

El año pasado, por la inflación y la transición política local y provincial, se decidió suspender la realización del tradicional evento.

«Hoy los números no dan, y la inflación y la inestabilidad que tenemos no ha ayudado», dijo en ese momento el exintendente Hugo Gutiérrez. Sumó que «pensando en la gestión que viene, si bien voy a dejar una deuda, no quiero dejar que sea una por la fiesta».