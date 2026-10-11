Fuerte choque sobre la Ruta 151 en Río Negro este domingo 11: larga fila de vehículos cerca de Barda del Medio

Un choque complicó el tránsito de la Ruta 151 en Río Negro este domingo 11 de octubre. En el incidente vial habría al menos dos camiones involucrados. Larga fila de vehículos cerca de Barda del Medio.

Según difundió Radio AM 900, el hecho se produjo cerca de las 18 a la altura del Yacimiento Jarilla Quemada, cerca del Lago Pellegrini.

Solicitan circular con precaución

Por el momento, no está confirmado si hubo heridos o cuál es el estado del tránsito. Sin embargo, a partir de las imágenes difundidas en redes sociales, se deduce que se vieron involucrados al menos dos camiones.

En redes sociales rápidamente circuló la imagen de una larga fila de autos sobre la ruta nacional. «Se solicita a automovilistas y camioneros transitar con extrema precaución en el sector, reducir la velocidad y circular con atención. La ruta se mantiene afectada hasta tanto se despeje el lugar», indicaron a partir de fuentes intervinientes en el lugar.





Foto: Gentileza Radio AM 900.

Noticia en desarrollo.