Dos vuelcos sobre la Ruta 237 en Neuquén con pocas horas de diferencia: cómo están los ocupantes

Una jornada con varios accidentes viales se vivió en la Ruta 237 en medio de las fuertes precipitaciones que afectan a la provincia de Neuquén. En horas de la mañana, dos incidentes generaron amplios despliegues de las autoridades. Cómo están los ocupantes.

El primer hecho sucedió a las 07:04, a la altura del kilómetro 1.448, según precisaron Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Allí, dos hombres que viajaban en una Ford Ranger desde Neuquén hacia Alicurá, y por razones que aún no fueron confirmadas, protagonizaron un fuerte vuelco.

Desde el cuerpo bomberil indicaron que, si bien ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del Hospital de Piedra del Águila, sólo se registraron daños materiales.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Vuelco cerca de Picún Leufú

Apenas unas horas después, desde Bomberos Voluntarios Picún Leufú informaron que hubo otro autovuelco en la misma ruta, pero a la altura del kilómetro 1.317, minutos antes de las 11 de la mañana.

En el lugar intervinieron personal policial y de salud de de Picún Leufú y Villa El Chocón. Arriba del auto iba solo un ocupante, quien no presentó lesiones.