Ganó una moto eléctrica en el sorteo de Diario RÍO NEGRO en la Fiesta de la Nieve: «Es perfecta»

La Fiesta Nacional de la Nieve dejó una alegría inesperada para María Azul Méndez, una vecina de Cinco Saltos que resultó ganadora de la moto eléctrica Scooter CUX 0 km sorteada por Diario RÍO NEGRO. Lo que comenzó como una participación más en un sorteo de Instagram terminó con una noticia que todavía no puede creer.

El concurso formó parte de la cobertura especial que Diario RÍO NEGRO realizó durante la Fiesta Nacional de la Nieve, una de las celebraciones más tradicionales de Bariloche. Para participar, los lectores debían responder un cuestionario relacionado con la historia del festejo. Entre quienes contestaron correctamente y cumplieron con las condiciones establecidas, se realizó el sorteo que tuvo a María Azul como ganadora.

María Azul tiene 25 años y finalmente hoy se llevó a su casa la moto eléctrica Scooter CUX 0km de Enyi. La realidad es que fue simple. Según relató, encontró una publicación en las redes sociales del diario, ingresó al formulario y respondió las preguntas sobre la historia de la Fiesta Nacional de la Nieve.

«Viste como cuando ves algún sorteo y decís: ‘Bueno, voy a participar. Capaz que tengo suerte’”, recordó. Y esta vez, la suerte estuvo de su lado. «Dijeron mi nombre completo y no lo podía creer», relató sobre el momento en que confirmó que la moto era para ella.

La iniciativa contó con el acompañamiento de Super Soco y Nippon Car.

El premio tiene un condimento especial: María Azul nunca había manejado una moto ni se había subido a una. Ahora, la ganadora ya piensa en aprender a conducir y empezar a disfrutar de su moto. «Es re linda. Es pequeña, es perfecta. Me encanta», comentó sobre la Scooter CUX.

Aunque tiene auto, reconoció que no suele manejar. Sin embargo, el tamaño de su nuevo vehículo la entusiasma y le da confianza para dar sus primeros pasos.

La sorpresa también llegó a su entorno más cercano. María Azul contó que su mamá y su pareja fueron quienes conocieron la noticia, mientras que ella prefirió mantenerla en secreto hasta tener la moto. «Ya quiero aprender a manejar y sacar el carnet para disfrutarla».