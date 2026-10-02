Diario RÍO NEGRO entregó una de las motos sorteadas por el Día del Amigo: «Nunca me imaginé que iba a ganar»

La alegría del Día del Amigo sigue dando momentos inolvidables. El exitoso sorteo de dos motos eléctricas 0KM de Diario RIO NEGRO junto a ENYI que reunió a miles de lectores de Río Negro y Neuquén hoy llega con el momento más esperado: la entrega oficial del premio. Adriana Miranda, una de las ganadoras, recibió su vehículo en la sucursal ubicada en Ministro González 6, en la ciudad de Neuquén.

Entre risas, emoción y un poco de asombro, Adriana relató cómo vivió el momento en que se enteró de la gran noticia. «Estaba viendo la tele con mi perrito y atendí un número desconocido. Me dicen ‘Adriana’, digo ‘sí’, y me contestan: ‘Te ganaste una moto’. Te juro que no lo podía creer», relató.

Vecina de General Roca, Adriana contó que el diario es un clásico indiscutido en su hogar. «Lo compramos todos los domingos, y de vez en cuando también en la semana. Lo leemos, hacemos el crucigrama y toda la historia», comentó sobre el hábito familiar de de informarse a través de la edición impresa.

Foto:Emiliano Ortiz.

Aunque hace años tuvo una moto Zanella automática, «de esas que acelerabas y no tenían cambios» recuerda, reconoció que pasó mucho tiempo desde su última experiencia sobre dos ruedas. Por eso admitió: «Ahora por lo pronto tengo que practicar porque hace mucho que no ando».

La vecina aseguró: «Yo no sé si llené tantos cupones, pero siempre que compramos el diario los completamos. Hay gente que me dice que junta un montón en su casa y no los llena… ¡hay que llenar los cupones! Es la única manera de tener una chance», recomendó.

La entrega se completó con la ayuda familiar, su marido la acompañó a retirar el nuevo rodado. Feliz, Adriana dejó la invitación abierta para todos los lectores: «El diario es un buen entretenimiento, más que nada el domingo que uno está más en casa. ¡Anímense a participar!».