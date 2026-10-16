Joaquín salvó a sus hermanos de un incendio en Fernández Oro y hoy enfrenta en Chile una etapa clave de su recuperación

Joaquín Meschini tenía 16 años cuando, en marzo de 2022, un incendio arrasó su casa del Loteo Social 4 de Fernández Oro. Esa mañana arriesgó su vida para salvar a tres de sus hermanos. Otros dos no sobrevivieron.

El joven sufrió quemaduras en más del 70% de su cuerpo, estuvo intubado en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti y atravesó un largo proceso para sobrevivir y volver a caminar. Las secuelas quedaron sobre todo en su rostro, sus manos y su movilidad.

Ahora pudo viajar otra vez a COANIQUEM, un centro especializado en la atención de personas quemadas en Santiago de Chile, para iniciar una nueva etapa de cirugías y rehabilitación. Llegó el 27 de septiembre y permanecerá allí hasta el 11 de diciembre.

El 2 de octubre fue operado de su mano derecha y, en paralelo, hace rehabilitación intensiva de las piernas para mejorar su equilibrio, su postura y su seguridad al caminar.

Joaquín Fernández Oro

El viaje fue posible por el apoyo de la Fundación Manos que Ayudan, de Cipolletti, que este año cumple 30 años de trabajo solidario en la región. «No buscamos solamente contar lo que le pasó, sino mostrar todo lo que todavía puede recuperar: autonomía, proyectos, trabajo, vínculos, sueños», señaló la presidenta de la organización, Noemí Bascur.

Cómo ayudar a Joaquín durante su tratamiento en Chile

La fundación realiza diversas actividades para reunir los recursos que permitan sostener el acompañamiento de Joaquín durante toda su estadía en Chile. La próxima será un bingo show el domingo 25 de octubre.

Para más información o para colaborar, se puede escribir por WhatsApp a Noemí Bascur, presidenta de la Fundación Manos que Ayudan, al 299 637-6757.