Juegos, enigmas y experimentos: una invitación a descubrir la ciencia en Neuquén

Animate busca acercar a la matemática, la física y la cultura científica mediante juegos, experimentos y desafíos participativos.

Aprender jugando es una de las mejores maneras de adquirir conocimiento y la Universidad del Comahue lo sabe, por esto llega con una nueva edición del Festival AniMATE, un encuentro que busca acercar la ciencia a través de experiencias participativas.

AniMATE Comahue forma parte de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Comahue que comenzó en 2010 como una iniciativa del Departamento de Matemática de la Facultad de Economía y Administración.

Con el paso de los años, la propuesta amplió sus contenidos para incorporar experiencias vinculadas con la física, la química y la informática, además de llevar sus actividades a distintos espacios.

Bajo el lema “La ciencia en el territorio”, el festival se desarrollará del miércoles 14 al viernes 16 de octubre en el Gimnasio Beto Monteros, conocido como “El Escondido”, ubicado en el campus de la universidad en Neuquén capital.

Durante las jornadas habrá juegos, acertijos, experimentos, un escape room, una búsqueda del tesoro, música y desafíos colaborativos. Las actividades proponen que los participantes se involucren activamente en el aprendizaje, a partir de la exploración, la formulación de hipótesis y la resolución de problemas en equipo.

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de tercero a sexto año de escuelas secundarias y de institutos de formación docente de Neuquén y Río Negro, con sus visitas programadas previamente.

El viernes 16 de octubre, de 14 a 17, el festival abrirá sus puertas al público general con entrada libre y gratuita. Vecinos y familias del Alto Valle podrán acercarse al Gimnasio Beto Monteros para recorrer las propuestas y participar de las distintas actividades.

La jornada permitirá que personas de distintas edades se acerquen a la matemática y a otras disciplinas científicas desde una experiencia diferente a la del aula, con desafíos que invitan a observar, probar alternativas y encontrar soluciones.