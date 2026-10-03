La Facultad de Ciencias Marinas de la Unco proyecta nuevas carreras y más aulas en San Antonio Oeste

La Facultad de Ciencias Marinas (Facimar) de la Universidad Nacional del Comahue busca ampliar su presencia académica y territorial en San Antonio Oeste. La nueva etapa contempla más infraestructura, nuevas propuestas de formación, desarrollo de posgrados, investigación y un vínculo más estrecho con instituciones y organizaciones de la comunidad.

El proyecto fue presentado por el decano de Facimar, Paul Osovnikar, durante las II Jornadas de Enseñanza de las Ciencias Sociales, organizadas por el Instituto de Formación Docente de San Antonio Oeste.

El encuentro también permitió avanzar en la articulación entre ambas instituciones de educación superior, con perfiles diferentes pero vinculados por su presencia en la localidad y por el trabajo con estudiantes y la comunidad.

Nuevas propuestas de formación y un doctorado

Uno de los cambios que marca esta nueva etapa es la jerarquización institucional de la antigua Escuela Superior de Ciencias Marinas, que pasó a constituirse como Facultad de Ciencias Marinas.

La conducción quedó integrada por Osovnikar como decano y Paula Zaidman como vicedecana. A partir de esta nueva estructura, la institución proyecta ampliar su propuesta académica y fortalecer las áreas de investigación vinculadas con las ciencias marinas y los recursos naturales.

Entre los proyectos se encuentra la creación de un doctorado, que permitiría ampliar las alternativas de formación de posgrado y profundizar el desarrollo de investigación especializada en la región.

También se analizan modificaciones en los planes de estudio y nuevas carreras relacionadas con las características productivas y ambientales de la zona costera.

Una de las propuestas mencionadas es una Licenciatura en Recursos Naturales destinada a técnicos, que se proyecta en articulación con otras facultades de la Universidad Nacional del Comahue. La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de continuidad académica para quienes ya cuentan con una formación técnica.

Construirán nuevas aulas en la sede de San Antonio Oeste

El crecimiento de la oferta académica estará acompañado por una ampliación de la infraestructura.

Según se informó, el terreno destinado a la construcción de nuevas aulas ya fue entregado a la empresa adjudicataria. La obra estará dividida en tres etapas.

La primera tiene un plazo estimado de seis meses, mientras que la finalización del conjunto de los trabajos está prevista aproximadamente en un año.

Los nuevos espacios permitirán ampliar la capacidad de la sede y generar mejores condiciones para las actividades de estudiantes, docentes e investigadores.

Más vínculo con la comunidad de San Antonio Oeste

La conducción plantea fortalecer el trabajo con juntas vecinales, organizaciones locales, docentes, estudiantes y otras instituciones para detectar necesidades de la comunidad y desarrollar capacitaciones, actividades de extensión y proyectos.

En ese esquema, la relación con el Instituto de Formación Docente ocupa un lugar central.

Mientras Facimar concentra su trabajo en las ciencias marinas, los recursos naturales y la investigación, el Instituto cuenta con experiencia en formación docente y educación. La articulación entre ambas instituciones puede permitir abordar problemáticas locales desde distintas áreas de conocimiento.

El puente entre la universidad y las escuelas secundarias

Otro de los objetivos es fortalecer el vínculo entre la universidad y las escuelas secundarias de la localidad.

Las actividades de acompañamiento buscan acercar a los estudiantes a la Universidad Nacional del Comahue antes del ingreso a una carrera. También apuntan a que puedan conocer las alternativas de formación disponibles y tener un primer contacto con la actividad científica y tecnológica.