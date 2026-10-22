La ONU alerta por un El Niño “sin precedentes” y reclama una acción internacional urgente

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes, con temperaturas de la superficie del Pacífico ecuatorial hasta 3,8 grados por encima de la media. Ante el riesgo de sequías, inundaciones y crisis humanitarias, reclamó una acción internacional anticipada para proteger a las poblaciones más vulnerables.

“Fuerza destructiva”: la ONU advierte sobre un El Niño extremo

“No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves”, afirmó en Ginebra la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, durante un llamamiento conjunto con el responsable de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, según la agencia AFP.

Según las previsiones, el fenómeno alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026, aunque sus efectos podrían prolongarse. La OMM señaló que nunca se había registrado una anomalía de 3,8 grados. Durante episodios anteriores particularmente intensos, los valores se aproximaron a los tres grados y provocaron importantes repercusiones globales.

Fletcher advirtió que el fenómeno afectará especialmente a América Latina, África oriental y austral, Asia y el Pacífico. Además de los impactos climáticos, anticipó consecuencias económicas que podrían agravar los conflictos, los desplazamientos de población y las migraciones.

La ONU anunció la movilización de más de 50 millones de dólares para asistir a once países especialmente expuestos, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur. También pidió a los gobiernos y organismos financieros que liberen recursos antes de que se produzcan los daños.

Somalia, Etiopía y Kenia necesitan suministros antes de las lluvias intensas, mientras que el sur de África requiere semillas y ganado para sostener la actividad agrícola. En América Central, la prioridad es preservar los medios de subsistencia.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre cada dos a siete años y altera los vientos y las precipitaciones. Su impacto varía según la región y otras condiciones oceánicas. La ONU advirtió que el cambio climático puede agravar sus consecuencias y aumentar los riesgos para millones de personas.