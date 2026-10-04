Efecto El Niño en Río Negro: por qué el pronóstico de lluvias extraordinarias ilusiona al campo

El último informe climático mensual elaborado por el licenciado Germán Heinzenknecht, especialista de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA), confirmó que el fenómeno de El Niño superó largamente la categoría de «muy fuerte». Con una anomalía térmica registrada de +2.7°C en la superficie del Pacífico Ecuatorial, este forzante global tendrá un impacto dispar a lo largo de todo el país, pero proyecta un escenario alentador para el este de la provincia de Río Negro. En la franja ganadera rionegrina, las condiciones atmosféricas apuntan a consolidar un trimestre con precipitaciones continuas que podrían superar los 100 milímetros, una ganancia pluvial extra que genera buenas expectativas en el sector agropecuario local.

Mientras el norte de la Patagonia proyecta recomponer sus pasturas naturales gracias al acople con la humedad proveniente del sudoeste pampeano, la realidad de la zona núcleo agrícola enfrenta un preocupante retroceso en sus reservas. El documento advierte sobre faltantes de agua que se vuelven un problema serio para los cultivos de invierno en áreas clave como el centro-sur de Santa Fe, el este y sur de Córdoba, y el norte de La Pampa. Estas regiones productivas quedaron marginadas de los frentes de precipitaciones, marcando un claro contraste con el alivio hídrico que sí recibió la provincia de Buenos Aires y el Litoral argentino durante el cierre de septiembre, un mes que además registró temperaturas mínimas récord durante su primera quincena.

Más allá de las previsiones favorables para Río Negro y el resguardo del agua para la próxima cosecha gruesa a nivel nacional, la actual coyuntura climática impone riesgos atmosféricos de escala regional. El especialista lanzó una advertencia sobre el aumento en la probabilidad de ocurrencia de tormentas con riesgo de tiempo severo en distintas regiones de la Argentina, un escenario que considera inevitable. A su vez, anticipó que el Noroeste Argentino se encamina hacia una transición de verano deficitaria, cumpliendo con el patrón estadístico que impone este ciclo meteorológico en esa geografía.

Créditos: Sociedad Rural de General Conesa.

El impacto de El Niño en la estepa rionegrina

Al focalizar el análisis en la provincia de Río Negro, el mes de septiembre dejó un diagnóstico de fuertes contrastes pluviométricos dentro de la propia estepa oriental. Hacia la zona ganadera del centro-sur, los acumulados de agua fueron sumamente oportunos, encontrando un máximo destacado en el área de San Antonio, donde las lluvias superaron los 30 milímetros y lograron duplicar la oferta normal estipulada para el mes.

Por el contrario, la dinámica fue mucho más modesta en la zona de influencia de Viedma y toda la franja costera. Pese a que se contabilizaron 15 días con registros de lloviznas y alta nubosidad, estos eventos apenas lograron sumar un acumulado total de poco más de 15 milímetros. No obstante, el constante tránsito de humedad y la menor amplitud térmica colaboraron para que el balance de los suelos no sufriera un deterioro.

El origen de este ambiente húmedo que predomina en el este provincial responde a la continuidad de perturbaciones avanzando desde el Pacífico sur, combinadas con la alternancia de vientos del noroeste y sudestadas. Esta circulación menos fluida desde el oeste favorece la carga continua de humedad en capas bajas, alimentándose directamente de las reservas que hoy ostenta el sudoeste pampeano.

De cara a octubre, noviembre y diciembre, el especialista sostiene que este escenario de acople benéfico permitirá consolidar un patrón ininterrumpido de precipitaciones en niveles normales. Con esta proyección, es totalmente posible aspirar a completar totales del orden de los 100 milímetros o incluso más antes del inicio del verano. Esta disponibilidad de agua resultará un factor determinante para apalancar un mejor desarrollo y lograr la plena recuperación de las pasturas naturales en toda la extensión ganadera.

El peso de El Niño y la cosecha estival

El análisis de la CCA detalla que no se esperan modificaciones significativas en la posición del evento cálido durante los próximos meses. La intensidad del fenómeno de El Niño se sostendrá de manera constante entre la actualidad y finales del mes de enero, momento en el cual comenzaría a decrecer muy lentamente. Esto significa que su influencia sobre el comportamiento pluvial y térmico del país se extenderá mucho más allá del final del verano.

En ese marco extendido, las perspectivas a largo plazo para la producción agrícola estival a nivel nacional resultan muy positivas. El informe asegura que gracias a la presencia del fenómeno es muy poco probable que los principales cultivos de verano sufran faltantes de agua. Esta dinámica garantiza una cobertura hídrica vital durante los períodos de floración, limitando drásticamente la instalación de períodos secos prolongados que, en caso de ocurrir, podrán ser sobrellevados en base a la disponibilidad previa de reservas.

Sin embargo, el comportamiento atmosférico no será homogéneo y dictará reglas diferentes para el extremo superior de la Argentina. Si bien el Noroeste Argentino podría mantener un régimen aceptable de lluvias durante octubre y noviembre para traccionar los planteos tempranos, el especialista remite a la estadística histórica de El Niño sobre esa zona. El modelo proyecta una rápida transición hacia veranos deficitarios para el NOA, con una posterior deriva de beneficios hacia el territorio del noreste.

Contrastes hídricos entre la zona núcleo y el Litoral

El escenario actual revela marcados contrastes territoriales que generan alerta en el centro productivo de la Argentina. El informe de Heinzenknecht es claro al señalar retrocesos en las reservas de humedad y deficiencias pluviales palpables en el centro-sur de Santa Fe, el este y sur de Córdoba, y el norte de La Pampa. Estas áreas venían acusando faltantes desde mediados del mes pasado y hoy requieren de respuestas perentorias para lograr sobrellevar la mayor demanda de los cultivos de invierno.

En la vereda opuesta, el panorama resulta mucho más holgado para la provincia de Buenos Aires y el sector del Litoral. El desarrollo de una ciclogénesis en la recta final de septiembre benefició de manera directa al territorio bonaerense, extendiendo sus aportes al este de Entre Ríos y a gran parte de Corrientes. El interior bonaerense, de hecho, logró consolidar una recurrencia pluvial superior al resto de la provincia.

El climatólogo aprovechó para contrastar esta situación actual de reservas adecuadas con la compleja realidad que atravesaba la región un año atrás. Recordó que para esta misma época de 2025, amplias zonas de Buenos Aires presentaban suelos completamente saturados y severos problemas de anegamientos e inundaciones debido a los excesos hídricos, un escenario que hoy está mucho más balanceado.

Radiografía de la transición y lo que viene

Al profundizar en las conclusiones del informe, el documento proyecta un comportamiento térmico moderado para el próximo trimestre, con marcas que se ubicarán incluso algo por debajo de los valores normales en distintas regiones del país. Si bien durante la primera quincena de octubre aún pueden registrarse algunos enfriamientos de riesgo en el sur de la región pampeana, la tendencia general indica que las temperaturas mínimas se estabilizarán posteriormente en torno a sus valores habituales.

En paralelo, el autor destaca que no se espera que las temperaturas máximas se disparen. Esto ocurrirá gracias a un mayor despliegue de nubosidad y a la alta frecuencia de precipitaciones —un comportamiento que ya se hizo notar de forma clara a lo largo del mes de septiembre—, lo cual redundará en una baja amplitud térmica diaria y una constante moderación de los registros más altos. Sin embargo, el informe advierte un detalle clave sobre el cierre de la temporada: a pesar de la ausencia de calores extremos, el ambiente durante el verano «no se presentará confortable» debido a los altísimos niveles de humedad que mantendrá la atmósfera bajo el dominio de este evento cálido.

En cuanto a la evolución pluviométrica de corto plazo, el análisis detalla que la primera quincena de octubre transcurrirá con una oferta de agua moderada, encontrando eventos de importancia focalizados sobre La Pampa y el oeste bonaerense. La verdadera inflexión hacia un escenario de mayor volumen y consistencia se dará con la transición hacia el mes de noviembre, momento en el que se afianzará una circulación de vientos del noreste con menor presencia de flujos oceánicos del sur, permitiendo que las lluvias aumenten su frecuencia y salgan definitivamente de la restricción geográfica del Litoral