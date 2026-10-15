Cambió el trámite de la licencia de conducir en Viedma: dónde pedir turno y cuánto demora

La atención se realiza con turno previo y recomiendan iniciar la renovación antes del vencimiento del carnet. Foto: archivo.

La gestión de la licencia de conducir en Viedma incorporó cambios en su modalidad de atención. Tras la reorganización de las oficinas, el municipio implementó un sistema de turnos para realizar los trámites, por lo que ya no se atiende por orden de llegada.

Mariana Spósito, directora del área de Licencias de Conducir del municipio, recomendó a los vecinos anticiparse al vencimiento del carnet y no esperar hasta último momento para iniciar la renovación.

«Les recomiendo que vengan con tiempo para no llegar con la licencia vencida«, explicó la funcionaria, quien señaló que actualmente la demora para obtener un turno es de aproximadamente tres días.

Las oficinas funcionan en Schieroni 375, donde los vecinos pueden iniciar la gestión y recibir información sobre la documentación necesaria para completar el trámite.

Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir

Los requisitos para renovar la licencia se mantienen sin modificaciones. Según detallaron desde el área, los vecinos deben presentar la siguiente documentación:

Original y fotocopia del DNI.

Original y fotocopia de la licencia de conducir vigente, en el caso de una renovación.

Boleta del Cenat(Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito).

Este último documento permite consultar los antecedentes de tránsito del solicitante y es necesario para avanzar con la gestión.

El certificado se puede obtener a través de internet y también es posible imprimirlo en kioscos habilitados. Desde el área municipal aclararon que se trata de un trámite personal, aunque se ofrece la alternativa de los kioscos para facilitar el acceso a quienes no cuentan con impresora o tienen dificultades para realizar gestiones digitales.

Cómo es el trámite y cuánto demora el carnet

Una vez presentada la documentación, el personal del área toma la fotografía del solicitante y entrega el certificado correspondiente para realizar el examen psicofísico.

En Viedma hay tres centros habilitados para efectuar esta evaluación: Río Salud, Anexo Uno y AMI. De acuerdo con Espósito, dos de ellos trabajan con turnos, mientras que el restante atiende por orden de llegada.

Después de completar el examen psicofísico y acreditar los pagos correspondientes a las categorías solicitadas, comienza la etapa final de emisión de la licencia.

Los plazos informados por el municipio son los siguientes:

A las 24 horas: la licencia puede visualizarse en la aplicación Mi Argentina.

la licencia puede visualizarse en la aplicación Mi Argentina. Entre las 48 y las 72 horas: se puede retirar el carnet físico impreso.

Por este motivo, desde el área insistieron en la importancia de comenzar la gestión con anticipación, especialmente para quienes necesitan renovar su licencia para continuar conduciendo sin inconvenientes.

Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Viedma

El costo del trámite depende de las categorías que solicite cada conductor y de la modalidad elegida para realizar la gestión.

Espósito explicó que los trámites efectuados por la vía web cuentan con una reducción del 70% respecto del costo de la modalidad presencial.

Como referencia, la funcionaria indicó que una licencia para las categorías más habituales, como moto o auto, cuesta aproximadamente entre $15.000 y $18.000. El monto final puede variar según las características de cada trámite.

Dónde se realiza el trámite

La atención para gestionar la licencia de conducir se realiza en las oficinas municipales ubicadas en Schieroni 375, en Viedma.

La principal recomendación del área es solicitar el turno con anticipación, reunir la documentación requerida y completar los estudios correspondientes antes de que venza la licencia vigente.