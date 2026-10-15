Noche de los Museos 2026 en Viedma: más de 20 instituciones abrirán sus puertas con propuestas gratuitas

Más de 20 instituciones participarán de la Noche de los Museos 2026 en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

Viedma se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta cultural que invita a vecinos y visitantes a descubrir la historia, el patrimonio y la identidad de la Comarca. La 16ª edición se realizará el viernes 23 de octubre, desde las 18 hasta la medianoche, con la participación de más de 20 instituciones públicas y privadas.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, encabezó este miércoles la presentación de la actividad, que contará con exposiciones, propuestas musicales, muestras históricas y recorridos guiados gratuitos para públicos de todas las edades.

Una noche, mil historias: los museos y el arte de tejer puentes en un mundo dividido

La jornada tendrá como lema «Una noche, mil historias: los museos y el arte de tejer puentes en un mundo dividido», una consigna que propone reflexionar sobre el papel de la cultura y el patrimonio como espacios de encuentro entre las comunidades.

Organizada por la Municipalidad de Viedma, a través de la Dirección de Identidad Comunitaria y Patrimonio Histórico, junto con la Subsecretaría de Cultura, la iniciativa se consolidó en la agenda cultural de la Comarca y amplió progresivamente la participación de instituciones educativas, públicas y privadas.

Durante la presentación, Castro destacó la importancia de sumar nuevos espacios y diversificar las propuestas para que el público pueda recorrer distintos sectores de Viedma y Carmen de Patagones, más allá de los sitios tradicionales de la Manzana Histórica.

El jefe comunal también puso en valor las mejoras realizadas en ese sector de la ciudad, entre ellas la iluminación ornamental de los edificios históricos, la recuperación de los sanitarios y la incorporación de calefacción en la ex capilla María Auxiliadora.

«Tenemos mucho para contar», expresó Castro, quien invitó a la comunidad a participar de las actividades y conocer los espacios que forman parte del patrimonio local. Además, remarcó la importancia de reconocer la propia historia para fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso con la ciudad.

Noche de los Museos en Viedma: las principales actividades

El director de Identidad Comunitaria y Patrimonio Histórico, Gustavo Malek, confirmó que más de 20 instituciones prepararon propuestas especiales para esta edición. Según explicó, la iniciativa busca ofrecer experiencias particulares en cada espacio, con la participación activa de sus integrantes.

Entre las actividades destacadas se encuentra la presentación de la Orquesta Filarmónica de Río Negro en la Catedral, con la participación de distintos directores.

También se presentará La trama sagrada, una exposición de antiguas prendas de indumentaria litúrgica encontradas durante las tareas de inventario del museo. La muestra se instalará en la ex capilla María Auxiliadora y permitirá conocer piezas con bordados textiles, incluidos trabajos realizados con hilos de oro y plata.

La Manzana Histórica será otro de los puntos centrales de la jornada, con la inauguración de la iluminación ornamental de sus edificios. A su vez, el Museo del Agua y el Suelo contará con mejoras en el acceso para facilitar la circulación de los visitantes.

La programación incluirá una exposición de documentos y fotografías por los 140 años del gobierno municipal de Viedma, un homenaje al payador Gabino Ezeiza y una muestra de objetos personales de excombatientes de Malvinas en el Concejo Deliberante.

Además, el Museo Tello presentará un relevamiento de sitios patrimoniales de Viedma, mientras que el Café Ufológico Ibera ofrecerá un espacio para conocer e intercambiar información sobre esa temática.

Las instituciones educativas también tendrán un lugar destacado. Estudiantes, docentes y familias participaron en la preparación de propuestas para recuperar la historia de sus establecimientos y recibir al público como guías.

Recorridos nocturnos entre Viedma y Carmen de Patagones

La 16ª edición de la Noche de los Museos también buscará fortalecer la integración cultural y turística entre Viedma y Carmen de Patagones.

Una de las propuestas será un recorrido nocturno en la embarcación que realiza el cruce del río Negro, desde donde se podrán contemplar ambas ciudades y sus edificios desde el agua. La experiencia contará con guías turísticos de la Comarca, que brindarán información sobre los lugares observados durante el trayecto.

A la programación se sumará la Despensa Sati, con una muestra de productos regionales que incorporará la producción local al circuito cultural y turístico.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, Marco Magnanelli, destacó el valor de los museos como espacios para conocer la historia y la identidad de una comunidad, y señaló que la actividad permite ampliar las alternativas tanto para los residentes como para quienes visitan la región.

Cuándo comienza la Noche de los Museos 2026

El acto de apertura oficial se realizará el viernes 23 de octubre a las 18.30 en la Mansión Histórica de Viedma.

La actividad se extenderá hasta la medianoche y permitirá recorrer distintos espacios culturales y patrimoniales de la Comarca con entrada gratuita y propuestas especiales. La iniciativa fue declarada de interés municipal mediante ordenanza.