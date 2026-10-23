Lluvias y bajas temperaturas: cómo estará el tiempo este viernes en Neuquén y Río Negro
La AIC anticipó lluvias y chaparrones en distintas zonas de Neuquén y Río Negro para este viernes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y los 15 grados, con condiciones inestables en el Alto Valle, la cordillera y la costa rionegrina.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo para este viernes en Neuquén y Río Negro, con lluvias y chaparrones en distintas regiones y temperaturas máximas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados.
Lluvias y frío en Neuquén y Río Negro: el pronóstico para este viernes
En el Alto Valle se esperan lluvias y chaparrones aislados, con una máxima de 13 grados. Las mismas condiciones se prevén para la zona cordillerana, mientras que en el norte neuquino habrá lluvias débiles y dispersas, también con una temperatura máxima de 13 grados.
En el sur de Río Negro y en la costa rionegrina se pronostican lluvias débiles y dispersas. En esta última región, la máxima alcanzará los 15 grados, la más elevada prevista para la jornada.
Por su parte, en el centro de Neuquén se esperan lluvias y chaparrones, con una máxima de apenas 10 grados, la más baja de la región.
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