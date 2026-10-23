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Sociedad

Lluvias y bajas temperaturas: cómo estará el tiempo este viernes en Neuquén y Río Negro

La AIC anticipó lluvias y chaparrones en distintas zonas de Neuquén y Río Negro para este viernes. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y los 15 grados, con condiciones inestables en el Alto Valle, la cordillera y la costa rionegrina.

Redacción

Por Redacción

Viernes inestable en la región.

Viernes inestable en la región.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo para este viernes en Neuquén y Río Negro, con lluvias y chaparrones en distintas regiones y temperaturas máximas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados.

Lluvias y frío en Neuquén y Río Negro: el pronóstico para este viernes

En el Alto Valle se esperan lluvias y chaparrones aislados, con una máxima de 13 grados. Las mismas condiciones se prevén para la zona cordillerana, mientras que en el norte neuquino habrá lluvias débiles y dispersas, también con una temperatura máxima de 13 grados.

En el sur de Río Negro y en la costa rionegrina se pronostican lluvias débiles y dispersas. En esta última región, la máxima alcanzará los 15 grados, la más elevada prevista para la jornada.

Por su parte, en el centro de Neuquén se esperan lluvias y chaparrones, con una máxima de apenas 10 grados, la más baja de la región.


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La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo para este viernes en Neuquén y Río Negro, con lluvias y chaparrones en distintas regiones y temperaturas máximas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados.

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