Lo atropellaron y huyeron sin asistirlo en Bariloche: no puede trabajar y pide ayuda para afrontar la recuperación

Joel Quidel caminaba con su pareja por la calle 10 del barrio 29 de Septiembre, al sur de Bariloche, cuando percibió que un auto se aproximaba a gran velocidad. Allí las calles son de ripio y no tienen vereda. Nahiara le sugirió a Joel que se arrimara un poco más hacia las viviendas y el joven se corrió, pero fue demasiado tarde. Un auto de color blanco con los vidrios polarizados lo impactó por detrás, levantándolo por el aire. Joel cayó al piso, el conductor se dio a la fuga.

Perdió la conciencia y cuando volvió en sí, permanecía tirado en el piso y un grupo de vecinos lo rodeaba, observándolo con impaciencia. Su novia, de 17 años, llamaba desesperada a la Comisaría 42 del barrio 2 de Abril.

El siniestro ocurrió un sábado, minutos antes de las 22. “Estábamos yendo a un kiosquito a comprar algo para cenar. de pronto, escuchamos un auto que venía detrás de nosotros, a muy alta velocidad. Me corrí todo lo que pude, pero me llevó puesto. No hay nada de iluminación en el barrio, no se ve nada. Pero lo cierto es que iba muy rápido y a pesar del impacto, ni siquiera frenó para asistirme”, relató indignado Joel que fue trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Ramón Carrillo donde los resultados de las placas arrojaron una fractura de tibia y peroné y en la frente, recibió unos cuatro puntos por un corte.

“Estos últimos días me la pasé en consultorios médicos y me operan en unos días. El problema es que tengo cinco meses de recuperación y en ese tiempo, no podré trabajar. Vivo de las changas que me van saliendo: volteo árboles, limpio terrenos, hago jardinería. Van a ser semanas largas”, lamentó el muchacho de 19 años.

Joel, de 19 años, sufrió una fractura de tibia y peroné. Foo: gentileza

La denuncia se radicó en la Comisaría 42 y la investigación está en curso. Joel remarcó que hay muchas cámaras de video en la zona para identificar el auto que lo atropelló.

“Me salvé de milagro porque podría haberme matado. Pero no paró ni siquiera para asistirme. Quiero que lo encuentren, pero también cómo hacer para subsistir estos meses sin poder trabajar. Por eso, pido ayuda con lo que se pueda: mercadería, nos calentamos con leña y cocinamos con garrafa. La parte económica esta difícil. Todo ayuda”, concluyó Joel que vive en la Ruta Nacional 40 y Calle 10.

Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que se trabaja en «diversas medidas para identificar al autor». El fiscal de turno Guillermo Lista pidió las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y solo manifestó que «se han librado oficios con varias diligencias».