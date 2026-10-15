Murió el único sobreviviente del trágico incendio de una camioneta en Cervantes: tenía quemaduras en el 70% de su cuerpo

A 24 horas del trágico incendio de una camioneta en Cervantes que causó la muerte de un joven y una niña, se confirmó el fallecimiento del único sobreviviente. Se trata del conductor del vehículo y padre de la pequeña que había quedado atrapada cuando las llamas empezaron a avanzar sobre el rodado.

Ya son tres las víctimas fatales del incendio en Cervantes: lo que se sabe del hecho

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hombre de aproximadamente 30 años, único sobreviviente del hecho, murió en las últimas horas debido a la gravedad de sus lesiones. La víctima permanecía internada en terapia intensiva en el hospital López Lima de roca tras haber sufrido quemaduras en el 70% del cuerpo.

Según lo informado en un primer momento, el conductor logró salir por sus propios medios cuando el fuego arrasó con la camioneta, aunque con heridas de extrema gravedad. Al arribar al lugar junto a Bomberos y Salud, el personal policial lo encontró cerca de una acequia -adonde habría ido para intentar apagar las llamas-, mientras que en el interior del vehículo hallaron sin vida al acompañante y a su hija de aproximadamente seis años.

Aunque restan conocer detalles de la investigación y los resultados de las autopsias, desde el área de comunicación del Ministerio Público informaron que el hecho ocurrió el miércoles de madrugada en Colonia Fátima, zona rural de Cervantes. Según las primeras hipótesis, una camioneta Renault Oroch sufrió un fallo eléctrico que provocó una explosión e incendio; la rapidez de las llamas impidió que las víctimas pudieran escapar.