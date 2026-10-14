Murieron un hombre y una niña tras el incendio de una camioneta en Cervantes: hay un herido con quemaduras en el 70% del cuerpo

La ciudad de Cervantes quedó marcada por un trágico accidente que dejó como resultado dos víctimas fatales y un herido en estado crítico. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando las tres personas circulaban a bordo de una camioneta por una zona rural

Si bien aún se intenta esclarecer las circunstancias, desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal adelantaron que el vehículo se habría incendiado tras sufrir un desperfecto. Las identidades de las víctimas aún no se conocen, pero trascendió que entre ellas se encontraba una niña de aproximadamente seis años. Su padre fue derivado con graves quemaduras y de urgencia a Roca.

Tragedia en Cervantes: dos muertos y un heridos en el incendio de una camioneta

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles en Cervantes.

El vehículo involucrado es una camioneta Renault Oroch en la que se trasladaban tres personas: dos hombres y una niña. Si bien la investigación sigue en curso, las primeras pericias determinaron que la camioneta habría sufrido un desperfecto eléctrico que provocó una explosión y el posterior incendio. Las llamas se propagaron con tal rapidez que los ocupantes no lograron ponerse a salvo a tiempo.

Tras tomar conocimiento del caso, personal policial acudió al lugar junto a dotaciones de Bomberos y equipos de Salud. Una vez concluidas las tareas, se confirmó el hallazgo de dos víctimas fatales en el interior del vehículo: el acompañante y la niña. En tanto, el conductor -padre de la menor- logró sobrevivir y fue derivado de urgencia al hospital de Roca.

Fuentes oficiales del nosocomio confirmaron a este medio que el hombre permanece internado en terapia intensiva con el 70% de su cuerpo quemado y su estado es crítico.

Autoridades judiciales y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para preservar la escena. A su vez, desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal informaron que las tareas en el sitio están bajo la dirección de la fiscal Jésica González.

Este mediodía se realizarán las autopsias a los cuerpos de las víctimas fatales, cuyos resultados se esperan entre esta tarde y las primeras horas del jueves.