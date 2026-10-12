Murió Oscar Borrelli, el histórico presidente de la Fundación Sara María Furman en Bariloche

El presidente de la Fundación Sara María Furman, Oscar Borrelli, murió ayer en Bariloche a los 79 años. Así lo informaron desde el consejo de administración de la institución que administra el Teleférico Cerro Otto.

“Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado imborrable. Durante muchos años de entrega ininterrumpida, Oscar Borrelli lideró esta institución con una vocación inquebrantable, convirtiéndose en el motor, el corazón y la guía de cada uno de nuestros proyectos y de las de vidas que transformó a lo largo de su trayectoria”, indicaron a través de un comunicado. Insistieron en que “su visión, su empatía y su incansable compromiso social marcaron el rumbo de nuestra fundación”.

Durante unos 32 años, Borrelli, oriundo de Quilmes, provincia de Buenos Aires, estuvo al frente del complejo Cerro Otto y en la Fundación.

Desembarcó en Bariloche décadas atrás para ocupar la gerencia del Banco Credicoop y luego, le ofrecieron un lugar en la Fundación. “Hoy no solo despedimos a un gran líder, sino a un ser humano excepcional que dedicó su vida entera a construir un mundo más justo y solidario”, manifestaron.

Desde el complejo resaltaron que Borrelli siempre se preocupó por mantener el legado de Boris Furman quien, en un viaje a Bariloche en 1968, ascendió hasta la cima del cerro Otto en auto y quedó deslumbrado por la belleza del lugar. Se le ocurrió instalar un medio de elevación en el lugar, similar al del cerro Catedral y lo logró en enero de 1974.

Asimismo, constituyó la Fundación Sara María Furman con la finalidad de donar las ganancias a la cooperadora del hospital público de Bariloche y a dos instituciones de la comunidad judía de Buenos Aires. El nombre fue en honor a su madre quien solía repetirle: “Siempre hay alguien más necesitado que uno”.

“En 2023, la fundación donó 400 millones de pesos. He formado parte del equipo de conducción durante 30 años y no tengo registro de que haya otra institución en el país que haga este tipo de donaciones”, había manifestado Borrelli a diario RÍO NEGRO en 2024. Había hecho hincapié en que brindan “trabajo en Bariloche de forma directa a 77 personas y a 100 familias, entre concesionarios y demás. Estamos muy orgullosos de cumplir esta función”.

“Él siempre se preocupó para llevar adelante las donaciones tal como lo había emprendido Furman. Y siempre atendió los pedidos de la comunidad, como comedores, escuelas, equipos de fútbol y deportes en general”, manifestaron trabajadores.

“Como equipo, asumimos el firme compromiso de honrar su memoria de la mejor manera que conocemos: dando continuidad a su obra, manteniendo vivos sus valores y trabajando cada día por la causa que él tanto defendió”, finaliza el comunicado del consejo de administración.