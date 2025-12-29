1 min
Bombones helados hechos en casa en solo dos pasos
Son la salvación a estos días de verano. Solo unos minutos para su elaboración y muy pocos ingredientes. La sugerencia es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
queso crema: 100 gr
dulce de leche repostero: 100 gr
crema de leche: 100 cc
chocolate en barra: c/n
Preparación
Unir todos los ingredientes. Batir hasta que quede homogeneizado. Poner la mezcla en una manga y hacer los bombones sobre una fuente con papel manteca.
Con otra manga con dulce de leche, inyectarles un corazón de dulce de leche. Llevar al frío y luego derretir el chocolate para el baño de los bombones. Conservar en el freezer.
