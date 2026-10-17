Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores: la agenda para este sábado en el Parque Jaime de Nevares

Este sábado, el Parque Jaime de Nevares celebra la feria Neuquén Emprende y el festival Confluencia de Sabores. La propuesta reune a emprendedores, puestos de comida y espectáculos en una edición especial por el Día de la Madre.

Según informó la Municipalidad, la feria contará con más de 170 puestos de distintos rubros. Habrá productos de diseño, indumentaria, decoración, cosmética natural, plantas, accesorios y artesanías, entre otras opciones para quienes todavía buscan un regalo. La actividad se desarrollará de 16 a 23.

Qué habrá en Neuquén Emprende este sábado y cuáles son las propuestas para recorrer la feria

La jornada también tendrá un escenario 360°, espectáculos de magia, bandas locales y juegos inflables. Las primeras horas estarán destinadas especialmente a los chicos, con actividades recreativas para compartir en familia.

En el predio también funcionará la Estación del Bienestar, impulsada por la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano. El espacio ofrecerá actividades relacionadas con el cuidado de la salud y la promoción del bienestar integral.

Para quienes quieran quedarse a comer, Confluencia de Sabores tendrá 20 carros gastronómicos y puestos de bebidas. La oferta incluirá jugos naturales, licuados, cervezas artesanales y productos de destilerías locales, además de un sector de fuegos con carnes a las brasas.

La feria también sumará un espacio de la Sala de Elaboración dedicado a productos sin TACC. Allí se podrán comprar alimentos y recibir asesoramiento sobre opciones aptas para personas celíacas, así como información para quienes quieran conocer más sobre este tipo de productos.

Entre los puestos habrá propuestas de marroquinería, chocolatería, macramé, textiles, madera y vitrofusión, además de encuadernación, aromas y otros productos elaborados por emprendedores locales.