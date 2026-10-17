¡Notición para Neuquén! «En octubre se conocerá la grilla completa» de la Fiesta de la Confluencia 2027

Estamos transitando los últimos meses del año y ya iniciaron los preparativos para el evento más convocante de Neuquén, la Fiesta de la Confluencia 2027. Después de la exitosa edición del 2026, las expectativas están más que altas y si bien ya se conocieron algunos detalles, como el cambio de fecha, este sábado llegó la increíble de noticia de que en los próximos días se revelará «la grilla completa».

Fiesta de la Confluencia 2027: el adelanto más esperado del año

La secretaria de Jefatura de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini, en diálogo con medios radiales destacó la gran convocatoria de la Fiesta de la Confluencia, consolidada como el festival más masivo de la Patagonia.

La funcionaria remarcó que en los últimos años el evento «dio un salto cualitativo y cuantitativo importante». Tras esto, confirmó que avanzan con los preparativos para la edición del próximo año y adelantó que «ya está la productora trabajando» en la nómina de artistas invitados.

Con cautela pero entusiasmo, Pasqualini adelantó que «dentro de poco se va a conocer la grilla completa». Si bien no precisó la fecha exacta, afirmó que será durante octubre, por lo que se prevé el anuncio oficial en los próximos días.

«Seguramente el lanzamiento va a ser en la ciudad de Neuquén», anticipó. Además, resaltó el crecimiento sostenido del festival y la respuesta del público: «Viene gente de toda la Patagonia, de Chile, de Mendoza, Córdoba, Salta«, comentó, al tiempo que afirmó que confía en replicar el nivel de convocatoria en la edición 2027.

«Es un evento de la ciudad que genera un gran movimiento económico y ya estamos trabajando en él», concluyó.