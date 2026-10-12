Río Negro quiere que todas las escuelas enseñen a separar los residuos: qué propone el proyecto

La propuesta apunta a generar hábitos sostenibles desde la infancia y extenderlos a los hogares. Foto: Ceci Maletti.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone incorporar de manera sistemática y transversal la enseñanza de la separación de residuos en origen en todas las escuelas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y promover hábitos responsables desde edades tempranas.

La iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica de Educación para que el Consejo Provincial de Educación incorpore contenidos vinculados con la separación de residuos y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.

Además de la formación en las aulas, el proyecto contempla la implementación progresiva de sistemas de separación de residuos en los establecimientos educativos, mediante contenedores diferenciados y señalización adecuada.

Contenedores diferenciados y trabajo con municipios

Según el texto, los sistemas de separación deberán implementarse en un plazo máximo de dos ciclos lectivos desde la reglamentación de la ley. La propuesta también habilita a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con municipios, comisiones de fomento, cooperativas de recuperadores urbanos, universidades y organizaciones de la sociedad civil para facilitar su cumplimiento.

Entre las prácticas que se busca promover figuran la separación diferenciada, la instalación de puntos verdes y el compostaje de residuos orgánicos. Estas acciones apuntan a reducir el volumen de desechos destinados a disposición final y facilitar la recuperación y reutilización de materiales.

Los fundamentos del proyecto señalan que, si bien en Río Negro ya se desarrollan iniciativas de educación ambiental en establecimientos educativos, no siempre están sistematizadas ni garantizadas de manera uniforme en todo el territorio provincial.

En ese sentido, la propuesta busca dar continuidad e institucionalizar esas experiencias, para que la educación ambiental forme parte de la enseñanza en toda la provincia y trascienda el ámbito escolar mediante la incorporación de hábitos en los hogares y las comunidades.

Formación docente y economía circular

El proyecto también destaca la importancia de la formación docente continua para garantizar la implementación de los contenidos, con herramientas pedagógicas adaptadas a cada nivel educativo.

A su vez, vincula la separación de residuos con el desarrollo de la economía circular, que promueve la reutilización y el reciclaje de materiales. Según los fundamentos, este modelo también puede generar oportunidades de empleo, particularmente para las cooperativas de recuperadores urbanos.

La iniciativa se enmarca en los principios de la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral y se articula con la Ley 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.

El proyecto lleva las firmas de los legisladores Marcela González Abdala, Martina Valeria Lacour y César Rafael Domínguez. En caso de ser aprobado, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de 90 días desde su promulgación para reglamentar la ley.