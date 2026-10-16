Octubre Rosa en Bariloche: habrá actividades gratuitas para concientizar sobre el cáncer de mama

Una vez más, Rotary Club, la Fundación Intecnus y la Fundación Cerca Tuyo vuelven a unir esfuerzos en la campaña de concientización y prevención del cáncer de mama en el marco de Octubre Rosa en Bariloche. La propuesta incluye una clase abierta y gratuita de Salsation y muchas más actividades.

«Rotary Club Bariloche se suma a los eventos de Octubre Rosa en Bariloche y junto a su Rueda Femenina, ofreceremos una clase de Salsation y una charla de superación, después de un diagnóstico de cáncer, a cargo de una oncóloga y una paciente que contará su experiencia de vida plena y normal después de la enfermedad«, indicaron desde la organización.

La cita es este sábado a las 15, en el playón de la Fundación Intecnus. La masterclass abierta y gratuita de Salsation será guiada por las instructoras Mariana Fraire y Josefina Robinson. «Se trata de un innovador programa de baile y acondicionamiento físico (dance fitness), que combina el entrenamiento funcional con la expresión corporal y la musicalidad«, describieron. Se sumarán otros instructores locales y, en las pausas, cantarán Zahira Barcos y José Palomeque, de la banda Sabor Latino. Como cierre, habrá una clase de relajación a cargo de Yoga Dance Flow.

Por otro lado, la Fundación Intecnus brindará una charla sobre salud ginecomamaria y cardiovascular y controles de presión arterial a cargo de cardiólogas de la institución.

Otra de las charlas estará vinculada a la posibilidad de llevar «una vida normal y plena con salud después de transitar la enfermedad«. El encuentro es abierto y gratuito y la cita es el viernes 23 de octubre, a las 19, en la sede del Rotary Club Bariloche, en avenida Pioneros 4849.

En esta oportunidad, el encuentro estará a cargo de la médica Paz Swiecicki, especialista en Diagnóstico por Imágenes y subespecialista en Diagnóstico e Intervencionismo Mamario, y Mariana Fraire, instructora de Salsation y comunicadora, que hablará sobre su experiencia de vida a 10 años de superar el cáncer.

“La idea es ir más allá de la necesidad de prevención y estudios, que está muy bien planteada en toda la comunidad. Vamos a hablar del cambio de vida preventivo y superador, de la buena vida que se puede tener después del cáncer, saludable y normal”, adelantó Mariana.