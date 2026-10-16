Autos clásicos y nuevos desafíos: vuelven las 1000 Millas Sport a la Patagonia

Las 1000 Millas Sport ya tiene fecha para la próxima edición: del 25 al 29 de noviembre en la Patagonia. La competencia de regularidad de autos sport clásicos más emblemática de Latinoamérica es organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948.

La edición 37 llega con nuevas pruebas de regularidad que aumentan el desafío para las tripulaciones. “Nos gusta reinterpretar la propuesta en cada edición. Siempre hay caminos por descubrir y paisajes nuevos por recorrer. Este año, las pruebas de regularidad van a poner a prueba incluso a los competidores más experimentados”, explica Fernando Briones, presidente de CAS y del comité organizador.

Cada año, pilotos y copilotos de distintas partes del mundo se concentran en Bariloche para recorrer las rutas patagónicas. La competencia, que inicia y culmina en el emblemático Hotel Llao Llao, combina espíritu deportivo, historia, gastronomía y paisajes únicos.

Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Sport, insiste en que “la regularidad es el corazón de las 1000 Millas Sport que exige una conexión total entre el piloto y su navegante”. “No se trata de acelerar: es ritmo, sincronicidad, concentración, resistencia y mucha comunicación entre el piloto y el copiloto”, acota Briones.

La edición 2026 ya cuenta con tripulaciones confirmadas de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Chile y Uruguay, además de participantes argentinos.

Los organizadores recalcaron que, una vez más, la competencia trasciende el espectáculo automovilístico y se trata de generar un impacto en las comunidades locales. “El tradicional remate solidario beneficia al Banco de Alimentos y a distintas organizaciones locales. En los últimos seis años, la organización profundizó su vínculo con entidades de la región como Fundación Challenge, Puentes de Luz y Fundación Cruzada Patagónica”, señalaron.

El Club de Automóviles Sport es una institución dedicada a promover el automovilismo con especial foco en la categoría Sport. A lo largo de su trayectoria, ha organizado competencias emblemáticas como los 1000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires en la década del 50, Las 1000 Millas Sport de Argentina y las 300 Millas Sport.

Modelos como Rocha Vintage, Cobra Biscayne, Antique, Lotus Eleven o Jaguar C “Wildcat” son parte del presente del CAS, junto con los tradicionales rallys de regularidad, las 300 Millas Sport y las 1000 Millas Sport, que reúne cada año a más de 100 tripulaciones de todo el mundo. Incluso han participado leyendas de la Fórmula 1 de la talla de Jackie Ickx, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Jacques Laffite, Oscar Larrauri, Esteban Tuero, Marc Gené, Jochen Mass, Gastón Mazzacane, René Arnoux o Stirling Moss, entre otros.