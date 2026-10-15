Ojos en el fondo del mar: con cámaras de National Geographic, investigadores exploraron las profundidades del Golfo San Matías

Una expedición científica marina para conocer el fondo del Golfo San Matías se concretó el último fin de semana largo, a través de cámaras submarinas de National Geographic. Un grupo de diez investigadores y cuatro tripulantes llevaron a cabo la misión, embarcados en un remolcador durante cuatro días.

“Fue como ponerle ojos al fondo del mar. Esas cámaras nos brindan información visual, pero también cuantitativa. Al analizar los videos, se conocen las especies que aparecen, qué tan abundantes son y cómo están distribuidas en el fondo”, describió el investigador del Conicet, Cristian Lagger, director científico de la Fundación por el Mar.

A la vez, las cámaras, agregó, “tienen cebos, carnadas que, a la vez, atrae a la fauna móvil que, de pronto, aparecen en las cámaras”.

Una nueva expedición científica permitió conocer el fondo del Golfo San Matías. Foto: Matías Acuña

La navegación se efectuó en el sector norte del golfo, a unos 70 kilómetros de la costa, frente a Bahía Creek. Los investigadores seleccionaron puntos entre 100 y 200 metros de profundidad donde desplegaron las cámaras, unas 10 veces. Además, tomaron muestras de agua para realizar análisis de ADN ambiental: “Lo que no se no pudo ver en cámara, se amplifica con estas técnicas genéticas y hasta podés descubrir especies que no viste, pero están. A las imágenes visuales, sumamos estudios genéticos para saber qué especies están y las que no pudimos ver”.

La misión se pudo llevar adelante gracias a que Lagger es explorador de National Geographic. “Estas cámaras de profundidad fueron desarrolladas en el laboratorio de National Geographic para que investigadores de todo el mundo las puedan usar en sus proyectos”, señaló. Así fue que diez meses atrás, el equipo argentino presentó un proyecto que resultó aprobado lo que les permitió recibir dos cámaras submarinas, capaces de alcanzar hasta 3.500 metros de profundidad. Permiten filmar en alta definición y tienen sensores de temperatura, profundidad y oxígeno disuelto, entre otros parámetros.

Una nueva expedición científica permitió conocer el fondo del Golfo San Matías. Foto: Matías Acuña

“Un ingeniero del Laboratorio de National Geographic nos enseñó a usarlas en San Antonio Oeste. Dictó un workshop en el que desplegó las cámaras, las desarmó, contó acerca del alcance, cómo se manejan y cómo funcionan”, describió Lagger.

Cuatro días en un remolcador

La campaña se extendió a lo largo de cuatro días en un remolcador que permitió recorrer ciertos puntos en la zona norte del Golfo San Matías. “Vimos de todo: pingüinos, lobitos marinos, delfines, gaviotas, albatros, petreles. Es un corredor muy diverso de animales. En esta zona los biólogos nos volvemos locos”, dijo Lagger.

En el proyecto interdisciplinario, participaron la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Fundación Por El Mar, el Conicet, a través del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) y el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (Cimas) y, el fotógrafo de naturaleza de Punta Bermeja, Matías Acuña.

Una nueva expedición científica permitió conocer el fondo del Golfo San Matías. Foto: Matías Acuña

Lagger recalcó que nunca habían logrado explorar la zona con una tecnología similar. “Nos interesaba porque es muy diversa en cuanto al tipo de fauna. Hay rutas migratorias de ballenas, hay orcas, lobos marino, tiburones. Queríamos estudiar además lo que hay en el fondo, los macroinvertebrados, desde los peces, las estrellas, los cangrejos ya que hay muy poca información”, remarcó.

Los investigadores están expectantes para descargar y analizar las imágenes. Sucede que a diferencia del streaming en vivo del Conicet y la exploración del Mar Argentino a bordo del Falkor, en esta campaña deben bajar las imágenes que tomarán, evalúan, meses de análisis. “Tiene un software especial. Lo cierto es que ese material de imágenes queda para los institutos de investigación de Argentina. El objetivo es conocer más del Mar Argentino y tener mejores herramientas para conservarlo”, concluyó.

Una nueva expedición científica permitió conocer el fondo del Golfo San Matías. Foto: Matías Acuña

Dispositivo automático

Claudio Barbieri, de Las Grutas, era el operador de las cámaras. Una vez que grababa durante dos horas, la tecnología salía a la superficie, a través de un dispositivo automático. “Salía a unos 200 metros del barco y emitía una señal VHS para poder encontrarla con una antena”, indicaron.

Lagger destacó que “no fueron solo cuatro días, sino meses largos de preparar el proyecto, entre la solicitud a National Geographic y la tramitación de los permisos de investigación con la Secretaría de Ambiente. Hoy volvemos con una sonrisa gigante: fue un hito para la investigación del Golfo”.