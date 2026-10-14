Raly Barrionuevo: “Las canciones comienzan a tener una función social cuando reflejan lo que le pasa a la gente”

“Yo vengo de la tierra donde un niño se hizo río, solitario, y sin caudal, que invisible va camino del silencio y es amigo de la luna y el zorzal”, dice Raly Barrionuevo en la canción titulada “Yo vengo”. En octubre, este cantautor santiagueño emprende una gira por Río Negro, Neuquén y Chubut para presentar su último trabajo, «El camino de Solgo», que contiene 15 canciones inéditas.

Su trabajo más reciente fue lanzado en junio, después de un largo proceso de búsqueda y creación. “Desde chico, escribir canciones ha sido mi mayor herramienta para comunicarme con el mundo. Doy mi mirada de las cosas, escribiendo canciones. Y ese momento de dar a conocer todo lo nuevo es clave. El compartirlas es otro paso que uno da”, plantea el músico a diario RÍO NEGRO.

Muchas veces, agrega, “las canciones reflejan lo que les pasa a otras personas y ahí, se produce la magia. La canción comienza a tener su función social. No necesariamente debe hablar de cuestiones sociales o políticas. Pueden, incluso, ser historias de amor”.

En relación a la gira por Patagonia, asegura que las canciones del último disco integrarán el repetorio general: “Se van a hermanar con las canciones anteriores, lo que he escrito en otros momentos. Lo cierto es que cada disco refleja un momento de la vida”.

El compositor se presentará en Esquel, Epuyén, Bariloche y San Martín de los Andes. Foto: gentileza

En el reflejo de Solgo

El último trabajo de Barrionuevo está atravesado por la historia de Solgo, un personaje del cuento de la escritora argentina María Teresa Andruetto. Se trata de un pintor de Corea que retrata la realidad con absoluta fidelidad y un profundo desinterés material a tal punto que los pájaros se confundían y querían asentarse en los árboles de sus pinturas, pensando que eran reales.

Solgo, entiende Barrionuevo, representa a aquel artista que crea, desde la honestidad. “Si bien cada canción es independiente de las otras, se han encaminado detrás de este cuento. Tomo a este artista como guía porque me identifico con él. Es un tipo que pinta para la gente, no está pendiente ni tentado por el poder, la religión o los beneficios que le ofrecen. Todo lo que tiene y necesita es pintar para su gente”, remarca.

El compositor se presentará en Esquel, Epuyén, Bariloche y San Martín de los Andes. Foto: gentileza

Sin embargo, el encuentro con Solgo se dio en la recta final del disco. “Me hizo entender las canciones de esta etapa de mi vida en la que estoy dedicado al arte a pleno. No hay otra tarea que me interese más que eso. No tengo hijos, ni pareja. Toda mi vida está dedicada a la música”, recalca.

En la canción “Hasta el fin”, sumó la voz del poeta y compositor cubano Silvio Rodríguez. “Su voz me resonaba en esa canción así que le pregunté si le gustaba la canción. Me dijo que sí, que le mandara las pistas y me pidió paciencia porque estaba haciendo un disco suyo”, relata. Pero a los tres días, Rodríguez le envió la grabación e incluso, le agradeció haberlo invitado.

Respecto al proceso de creación, Barrionuevo admite que no escribe canciones “de manera automática, sino que cada letra tiene su tiempo de maduración”. Las canciones, acota, van llegando a su tiempo. “Hay experiencias fuertes en mi vida que no se transforman en canción; otras me interpelan un montón y me inspiran. Escribir canciones es mi mayor satisfacción, pero también frustración”, manifiesta. Sobre la razón, plantea que “hay cosas que me han pasado y quiero escribirlas, pero no me salen”. En este sentido, se definió también como un “gran descartador de canciones. Mucho de lo que escribo, ahí queda. No me gusta. Quizás, haya una cuestión de autoexigencia”.

El compositor se presentará en Esquel, Epuyén, Bariloche y San Martín de los Andes. Foto: gentileza

En relación a “El camino de Solgo”, el artista admite que no es un disco pensado para consumir rápidamente. Lo define, al contrario, como un disco largo que requiere tiempo para escuchar.

“No hablo de entender una canción sino de que te toque alguna fibra. A veces, cuento historias que he vivido sobre el desamor, la injusticia, la justicia, la alegría, la dicha. Todos pasamos por eso y la gente se refleja en esas canciones”, expresa. Insiste en que no compone canciones para que tengan un éxito inmediato: “De hecho, hay canciones que me parecen hermosas y pasan; otras no corren la misma suerte. Es un misterio que nunca voy a entender. Grandes cantautores, como Víctor Heredia o Serrat, tienen canciones hermosas que no son exitosas. No se de qué depende”.

Asimismo, se refirió a quienes escriben “solo para vender o lograr un impacto rápido”, y advierte que no lo comprende. Su búsqueda no pasa por ahí.

Muchos definen a Barrionuevo como la renovación del folclore, aunque él no lo considera así. “Tengo mucho para decir como autor, como escritor de canciones, pero no para considerarme renovación. Mi música tiene raíz folclórica, me crié con la chacarera, la zamba y la danza folclórica. El tiempo lo dirá”, concluye.

El compositor se presentará en Esquel, Epuyén, Bariloche y San Martín de los Andes. Foto: gentileza

Cronograma de la gira en Patagonia

-14 de octubre, 21 horas, se presenta en el Auditorio Municipal de Esquel.

-15 de octubre, 21, en el Centro Cultural Antu Quillén en Epuyén.

-16 de octubre, 21, en el Gimnasio María Auxiliadora de Bariloche.

-17 de octubre, 21, en el Club Lácar, en San Martín de los Andes.