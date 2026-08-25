Qué es el huillín, una joya de la Patagonia que regresó a Los Alerces luego de 40 años

Un hallazgo ambiental encendió alarmas en científicos y guardaparques en la cordillera. Equipos del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces confirmaron la detección de rastros e indicios del huillín en el sector del río Grande.

El evento marca un hito histórico: la especie se consideraba prácticamente desaparecida del parque desde los años 80. Sin embargo, una serie de avistamientos esporádicos iniciados en 2019 y consolidados en las últimas semanas confirman un proceso de recolonización ambiental de alto valor para la región.

¿Qué es el huillín y cuáles son sus características?

El huillín (Lontra provocax) es una especie de nutria nativa de agua dulce endémica de las cuencas hidrográficas del sur de Argentina y Chile. Es considerado un mamífero emblemático de la fauna patagónica y una pieza fundamental en la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos.

Características principales de la especie:

Morfología: posee un cuerpo alargado y flexible de hasta 1,30 metros de largo (incluida la cola) y un peso que oscila entre los 8 y 15 kilos .

posee un cuerpo alargado y flexible de hasta (incluida la cola) y un peso que oscila entre los . Adaptación al agua: cuenta con pelaje tupido de color castaño oscuro en el lomo y plateado en el vientre, patas con membranas interdigitales para el nado rápido y vibrisas (bigotes) sensibles para detectar presas en aguas turbias.

cuenta con pelaje tupido de color castaño oscuro en el lomo y plateado en el vientre, patas con membranas interdigitales para el nado rápido y vibrisas (bigotes) sensibles para detectar presas en aguas turbias. Alimentación: su dieta se compone principalmente de pancora (cangrejo de río), peces autóctonos y moluscos .

su dieta se compone principalmente de . Estado de conservación: está catalogado como una especie en peligro crítico de extinción en la Argentina debido a la alteración de las costas, la caza histórica por su piel y la introducción de especies exóticas invasoras como el visón americano.

Un bioindicador de la salud de los ríos de la Patagonia: el regreso del huillín

La reaparición del huillín en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces no es un dato menor para la ecología. Al ser un predador tope de agua dulce, su presencia funciona como un bioindicador de la pureza del agua: esta nutria solo habita en ambientes acuáticos limpios, con vegetación costera tupida que le brinde refugio y una abundante población de crustáceos.

Según reportó ADNSur, la recolección de indicios actual es acompañada por el aporte de datos de pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que navegan los lagos del área protegida, lo que permite orientar las patrullas de monitoreo hacia áreas específicas.

La confirmación de la vuelta del huillín exige reforzar los cuidados en los cursos de agua cordilleranos. Para garantizar que la recolonización se consolide, las autoridades del Parque Nacional recordaron la importancia de cumplir con pautas básicas de conservación:

Manejo del fuego: encender fogones únicamente en áreas habilitadas para evitar incendios forestales que destruyan la vegetación costera donde el animal construye sus madrigueras (huillineras).

encender fogones únicamente en áreas habilitadas para evitar incendios forestales que destruyan la vegetación costera donde el animal construye sus madrigueras (huillineras). Gestión de residuos: evitar la contaminación de ríos y lagos con plásticos, restos químicos o basura doméstica.

evitar la contaminación de ríos y lagos con plásticos, restos químicos o basura doméstica. Mascotas prohibidas: mantener la prohibición del ingreso con perros y gatos a los parques nacionales, ya que pueden atacar a la especie o transmitirle enfermedades mortales.

El monitoreo técnico continuará en diversos puntos del parque para mapear la distribución real del huillín y asegurar que esta especie continúe recuperando el terreno perdido durante cuatro décadas.