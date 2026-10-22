Se desbordó el arroyo Gutiérrez y hay viviendas afectadas al oeste de Bariloche

Los vecinos del barrio Los Coihues, al oeste de Bariloche, expresaron su preocupación por el desborde del Arroyo Gutiérrez, a raíz de las intensas precipitaciones, ya que el caudal de agua está llegando a varias viviendas ubicadas sobre la calle Sierra de las Quijadas.

“Esto se solucionaría si se abrieran dos centímetros las compuertas en el área del Ejército, en Virgen de las Nieves”, expresaron los vecinos que ya trasladaron la preocupación a la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Protección Civil a fin de que intercedan con el Ejército.

Matías Torman, delegado regional zona Andina del Departamento Provincial de Aguas, recorrió el sector afectado este jueves por la mañana. “Las compuertas no las abre el DPA ya que las maneja el Ejército. De hecho, ya se abrieron un poco, pero tenemos que ir monitoreando esa apertura porque aguas abajo puede perjudicar a la gente que está al lado del arroyo«, explicó el funcionario.

El desborde del arroyo Gutiérrez genera preocupación y monitoreos constantes. Foto: gentileza

Desde el DPA, añadió, realizan mediciones de caudales del arroyo Gutiérrez, en el ingreso al barrio Los Coihues, sobre el Puente Negro y en la desembocadura. Advirtió que hasta ahora, hay tres casas afectadas por el agua.

Walter Duche, uno de los vecinos de Los Coihues, recordó que transitaron una situación similar cuatro años atrás “cuando el agua del arroyo ingresó a las viviendas. En esa oportunidad, pedimos que abran apenas las compuertas en Virgen de las Nieves, pero nos decían que se iba a inundar la parte baja. Al recorrer, vimos que había margen para que el agua llegara al Nahuel Huapi”.

En esta ocasión, advierten que el arroyo está aun más crecido. “Lo que pedimos es que abran tan solo dos centímetros las compuertas para que desagote y no haya peligro”, insistió. El hombre remarcó que el agua ya ingresó a un galpón de su terreno, pero otros vecinos “ya tienen el agua adentro. No hay que esperar que siga subiendo. La Municipalidad trajo piedras para armar una barrera de contención, pero con eso no hacemos nada”.

El desborde del arroyo Gutiérrez genera preocupación y monitoreos constantes. Foto: gentileza

Torman informó que un equipo del DPA de El Bolsón ya se trasladó a Bariloche para evaluar la cantidad de agua en la cuenca del Gutiérrez. Para los próximos días, esperan “la llegada de una máquina de brazo largo del Valle que va a permitir despejar puntos críticos adentro del arroyo, como la remoción de sauces que estén obstruyendo”.

“Somos conscientes de que el arroyo sigue creciendo y podría complicarse si a la noche llueve. Es un valle inundable, pero estamos trabajando”, planteó Torman.